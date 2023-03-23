Путин заинтересовался горными лыжами

Путин провел встречу с губернатором Кемеровской области Цивилёвым. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прилетел в Москву на доклад Владимиру Путину. Но свои просьбы к главе страны, судя по всему, он отправил еще раньше.

- Я посмотрел проблемные вопросы, которые вы поднимаете, связанные с перевозкой угля, с достройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса, - в самом начале заметил президент. Но широко обсуждать эти вопросы руководитель региона не стал. Начал же Цивилев, как сейчас принято, с рассказа о поддержке СВО.

- Это для нас по вашему поручению является главной заботой. Мы в течение трёх, максимум пяти дней сразу всем выплачивали по 200 тысяч рублей. Мы за каждой семьей закрепили социального работника, - перечислил губернатор.

Он уточнил, что еще сделано:

- Мобилизованных освободили от транспортного налога.

- Соцработники помогают с домашним ремонтом, чисткой снега или «перегрузкой угля».

- Детей бойцов взяли в сады и школы. Родственников без очередей принимают и лечат в больницах.

Цивилев рассказал, что на Кузбассе программа экономического развития утверждается на «пятилетку». Она выполняется точно в срок.

- Все гости, которые к нам приезжают, тоже с удивлением замечают изменяющийся Кузбасс, - сообщил губернатор.

Владимир Владимирович же спросил про горные лыжи:

- Горнолыжный кластер будем делать, да?

Цивилев в ответ рассказал, что комплекс Шерегеш стал «бриллиантом» отдыха. Губернатор считает, что через пять лет у него есть все шансы войти в «топ курортов мира».

- Это возможно при поддержке, при льготах, - губернатор намекнул, что «бриллианты» просто так не появляются. Он тут же объяснил, что курорту нужен аэропорт.

Сейчас от Новокузнецка надо ехать 2,5 часа по петляющей дороге.