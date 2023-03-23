Украина как часть России и ядерный ответ: Дмитрий Медведев честно ответил на вопросы о спецоперации

Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью России Фото: REUTERS

ОНИ НЕ ВЕРИЛИ, ЧТО МЫ РЕШИМСЯ

… А теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, она возросла.

Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает этот самый ядерный аппокалипсис. У меня ощущение, что они (на Западе. - Ред.) не верили и не видели степени решимости России, сделать то, что мы сделали. Они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы они в декабре (2021 года. - Ред.) подписали с нами документ (о гарантиях глобальной безопасности и неприеме Украины в НАТО. - Ред.)

ИХ ФИЗИОНОМИЙ НИКОГДА БЫ НЕ ВИДЕЛ

Уровень падения компетентности, грамотности элементарной руководителей Евросоюза катастрофический! Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны.

Рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится. Но надеюсь, что к тому времени эти персонажи уйдут на пенсию или в лучший мир.

ПРО НЕДОУМКОВ В ЕВРОПЕ

Отдельные недоумки, придурки типа министра юстиции Германии говорят — ну вот если он (президент России. - Ред.) приедет, мы его арестуем.

Вот он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит?

Вот представим себе — действующий глава ядерного государства приехал в Германию и подвергся аресту. Что это? Объявление войны! И уже все наши ракеты полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.

Он (министр юстиции ФРГ. - Ред.) понимает, что это объявление войны? Или он учился плохо?

ЯДЕРНЫЙ СОСЕД

Советский Союз прекратил свое существование из-за бездарной политики руководства и из-за внешнего вмешательства. Распалась страна, но люди остались те же. Вы как это себе представляете, что Украина станет частью НАТО? Вообще-то на Украине производят ракеты, там был свой ядерный комплекс. И мы получим соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие?!

МЫ ДОЛГО МИРИЛИСЬ С ВЫДУМАННЫМИ ГРАНИЦАМИ

Мало того. Украина — это вообще часть России. Скажем по-честному, это часть России. Но в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что живем по разные квартиры. С этими границами выдуманными. С территориями, которые всегда были не просто частью Российской империи, так они еще и были населены исконно русскими и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России.

ЖЕЛАНИЕ РАЗДЕЛИТЬ НАС НА ЧАСТИ

Желание у них (Запада. - Ред.) очень простое. Разделить нашу страну на части, с каждой из них договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию (избавить от оружия, в том числе ядерного. - Ред.), а потом прийти и предложить услуги: ребят, вам же теперь нужно, чтоб вас кто-то охранял. Вот такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить. Особенно на условиях раздела наших богатств. Здесь мы это будем добывать, а здесь это.

Англосаксонский мир так и пытался всем этим управлять. Но потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались — стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится. Поэтому ближайшие годы, даже десятилетия не будут спокойными.

ХОЧУ ЗАЧИТАТЬ ДИРЕКТОРАМ ЗАВОДОВ ТЕЛЕГРАММЫ СТАЛИНА

ВПК раскочегарился, большинство предприятий работает в три смены, с колес, вот прямо отдает все в войска... У Советского Союза тоже не сразу и Т-34, и Катюши появились. Я недавно читал телеграммы Сталина оборонно промышленному комплексу. Хочу зачитать их директорам наших заводов.

Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, мы истратим все. Эти бесконечные разговоры: закончились снаряды, танки, ракеты... Одних танков мы в этом году 1,5 тысячи штук сделали! Прокалькулируйте — сколько получит наш противник.

БАЙРАКТАР — ТАК СЕБЕ. А НАШ ЛАНЦЕТ - ВЕЛИКОЛЕПЕН

Беспилотники — это конечно важно. Но я вам скажу — слава Богу, что у нас есть паритет (с США. - Ред.) и даже превосходство в ядерных силах. Если бы не было этого, тогда бы точно разорвали на куски.

Что касается беспилотников, не надо думать, что все иностранные идеальны. Тот же Байрактар оказался так себе. А барражирующие боеприпасы Куб, Ланцет, которые делаются на «Калашникове», показали себя великолепно. Но нам еще нужно сделать полноценную линейку ударных больших беспилотников, здесь еще есть чем позаниматься.