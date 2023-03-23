Дмитрий Медведев: «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали, а вы в тылу прохлаждались...»

Экс-президент страны, а ныне зам главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

С утра 23 марта россияне, заглянувшие в смартфоны и компьютеры за свежими новостями, наверняка перестали жевать. Экс-президент страны, а ныне зам главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и блогеров, произнес с экрана:

- Я недавно читал телеграммы Сталина оборонно-промышленному комплексу. Хочу зачитать их директорам наших заводов...

«Что же это за телеграммы? Неужели зачитает?» - должно быть, подумалось многим. И в тот же день, ближе к вечеру, появилось новое видео. Сказал — сделал. Медведев уже зачитывал текст послания Сталина оборонным начальникам.

- Не могу не обратить ваше внимание на то, как оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны, - произнес Медведев людям в пиджаках и мундирах с генеральскими погонами, сидевшими перед ним за длинным столом. - Сейчас зачитаю одну телеграмму: «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней если вы окажетесь нарушителем своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. 17 сентября 41 года.»

Медведев выразительно посмотрел на собравшихся. И добавил:

- Вот коллеги, хочу чтоб вы меня услышали. Ну и запомнили слова Генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений (Сталина к директорам оборонных заводов) были весьма впечатляющими. А если их не было, сами понимаете, что происходило.

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