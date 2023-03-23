Названы пять причин пойти на Тотальный диктант-2023

Получить пятерку за тотальный диктант очень престижно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Год назад — 9 апреля 2022-го —диктант писали 780 тысяч участников со всего мира. Сорок стран, четыре континента — чувствуете размах? В нынешнем юбилейном году точно возьмем миллионный рубеж.

Почему народ так любит эту акцию и ждет почти как Новый год? Прокачать грамотность и размять извилины в умной компании — это, конечно, ценно. Вспомнить любимую Марьиванну и ее проникновенное «Взяли ручки! Достали листочки! Тишина в классе!» — тоже бальзам на душу. Однако есть и другие бонусы, которые придают проекту особый шарм и которые можно оценить, только став участником.

Познакомиться с творчеством авторов-современников

Когда-то Тотальный диктант был локальной акцией студентов Новосибирского государственного университета. Собирались в большой аудитории, писали под диктовку кто-то из преподавателей… И вот один умник, услышав, что будет отрывок из Гоголя, загуглил его под партой и — сдул. Вот только не учел, что организаторы убрали одно предложение, на этом и погорел.

«А давайте попросим кого-то из литераторов сочинить текст специально для акции» — осенило организаторов. Через знакомых вышли на самого Бориса Стругацкого! Знаменитый фантаст поворчал по-стариковски: мол, с детства не люблю диктанты и прочие проявления диктатуры. Но затею поддержал. И в 2010-м благодаря писателю акция взмыла на новый уровень: писать тотальный пришло вчетверо больше народу, чем обычно, и уже не только студенты.

Авторами ТД позже были Павел Басинский, Гузель Яхина, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов. В 2022-м писали текст Марины Степновой. 8 апреля 2023 года продиктуют сочинение Василия Авченко — писателя с Дальнего Востока.

Василию 41 год, пишет о родном крае всю жизнь, пишет очень красиво и поэтично. Кусочек из его романа «Дальний Восток. Иероглиф пространства» (был включен в лонг-лист сезона 2022 года национальной литературной премии «Большая книга») разобрали с точки зрения грамматики на онлайн-курсах, которые проводят бесплатно организаторы акции. Занятие за 15 марта (первое) можно посмотреть в записи на официальной страничке во VK. Впереди еще три - 22, 29 марта и 5 апреля в 19:00 (МСК).

Побывать в необычном месте

Писать диктант можно и дома — в онлайн-формате. Но бывалые участники считают особым кайфом идти на городские площадки и писать вживую — ручкой, на бумажном бланке, потом сдать работу на проверку и с волнением ждать результата. Да и сама атмосфера там, говорят, непередаваемая.

Чаще всего пишущих принимают в библиотеках, культурных центрах, кинотеатрах, вузах (включая топовые вроде МГИМО, куда просто так не попасть). Площадки открываются и в необычных местах: в прошлые годы это были центральный офис Яндекса, единый диспетчерский центр «Аэроэкспресс», экскурсионный электробус, Театр Волкова в Ярославле, Мраморный дворец в Санкт-Петербурге, Владивостокская крепость, атомный центр в Томске, котокафе в Уфе. А самой экзотической «аудиторией» 2022 года называли пляж в Коста-Рике.

Списки точек публикуют накануне акции, регистрация на сайте акции откроется 29 марта. На самые культовые площадки места расхватывают в первые же минуты.

Дотянуться до звезды

Обычно диктуют учителя-филологи и преподаватели вузов, ученые, популяризаторы науки. А еще акцию активно поддерживают известные актеры, музыканты, бизнесмены, политики, спортсмены, телеведущие. Побыть с кумиром не только на одной площадке, но и на одной волне — дополнительный бонус. В прошлом году, например, диктовали Сергей Гармаш, Анжелика Варум, МaкSим, Ирина Розанова, Виктор Дробыш, Стас Пьеха, Арина Шарапова. А в прямом эфире «Радио «КП» 97,2 FM — золотой голос России Николай Басков.

Найти друзей или вторую половинку

Сидели на диктанте рядом, шушукались — вот уже пятый год дружим. Таких историй очень много. А бывают и судьбоносные встречи: познакомились на диктанте, влюбились, поженились…

У проекта есть фанаты, которые пишут по 10-12 лет подряд. Некоторые весной отправляются в тотальное путешествие в столицу диктанта, которая меняется каждый год. В 2023-м это Нижний Тагил. А еще на площадки приходят семьями и потом сравнивают, кто грамотнее: дети, внуки, родители, бабушки-дедушки.

Возраст участников — от школьников до пенсионеров, говорят организаторы. В прошлом году в Питере блистала 91-летняя Сима Абрамовна Грошева, всю жизнь проработавшая учителем математики. Первый раз писала и сразу на пять!

Украсить резюме сертификатом отличника

Получить пятерку за тотальный диктант очень престижно. Во-первых, тешит самолюбие, ведь эти тексты на порядок сложнее обычных школьных. Довольно много участников, наделав кучу ошибок на своем первом тотальном и схватив двойку, потом входят в азарт и усердно занимаются, пока не добьются высшей оценки. Во-вторых, отличников чествуют на официальном награждении, вручают подарки, приглашают проверять работы участников наравне с вузовскими преподавателями. Ну круто же! В-третьих, сертификат с пятеркой многие прикрепляют к резюме — работодатели грамотных соискателей ценят.

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