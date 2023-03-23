Произнесена фраза, перевернувшая весь современный мир: До Запада наконец-то начало доходить, что он натворил

Джон Болтон. Фото: REUTERS

«Вы хоть понимаете, что натворили?», - этот вопрос, обращаясь к Западу, задал когда-то Владимир Путин, выступая с трибуны ООН. Но ответа не последовало. Похоже, только теперь до западных политиков, по крайней мере некоторых, стало доходить, к каким последствиям привело высокомерное игнорирование призывов России учитывать интересы ее безопасности. Ставшее реальностью стратегическое партнерство России и Китая - вот «настоящая проблема» для США, прозрел бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Образуется ось Россия - Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея, - заявил он в интервью британской газете Telegraph. - Посмотрите на карту, посмотрите на географию. Мы должны воспринимать это серьезно.»

- Гегемон, Соединенные Штаты Америки, теряет политико-дипломатическую возможность влиять на события в мире, и это лидерство переходит к Китаю, - сказал в интервью Радио «Комсомольская правда» Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. — Сближение Китая и Российской Федерации, считает эксперт, вызывает у США больше опасений, чем сам кризис на Украине.

Но и с украинским кризисом у Вашингтона новые проблемы: четко заявленная Пекином программа мирного урегулирования из 12 пунктов, с некоторыми из которых, как признал президент России, согласны в Москве, тоже угрожают американским интересам - воевать на Украине «до последнего украинца». Тем более, как напомнил Андрей Кошкин, США сильно напугали результаты примирения Саудовской Аравии и Ирана, произошедшего в Пекине благодаря Китаю. Белый дом неоднократно повторял в последнее время, что остановка боевых действий на Украине не в его интересах и только наращивал поставки оружия Киеву.

- Американцы обостряют ситуацию в мире, а Китай и Россия пытаются ее стабилизировать. Это серьезно загоняет в угол Соединенные Штаты Америки как «руководителя» на планете, который урегулирует все конфликтные ситуации, - пояснил радиослушателям Радио «КП» эксперт.

Но все-таки главная головная боль Вашингтона и ведомого им коллективного Запада - уже случившееся согласие лидеров России и Китая вместе добиваться нового справедливого мироустройства, в котором не будет «демократий первого сорта», которые пытаются навязывать свою волю «автократиям». А слова товарища Си о том, что «КНР намерена вместе с РФ содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально», звучат просто реквиемом по американоцентричному миру.

«Перспектива объединения государств вокруг оси Москва - Пекин - Иран - Северная Корея - Венесуэла пугает американцев, - поясняет Андрей Кошкин. - Африканские государства стали вести себя весьма непокорно с точки зрения Вашингтона. Так что 70% жителей планеты, которые не поддерживают коллективный Запад и располагаются в Азии, Африке и Латинской Америке, вот эта глыба мировая весьма пугает США – вдруг она начнет разворачиваться в сторону России и Китая.»

При прощании с хозяином саммита Си Цзиньпин, пожимая руку российскому лидеру, сказал: «Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены».

Вот эти слова китайского гостя шуму наделают! Тут уже не о том, что складывающаяся новая реальность «пугает» США и их сателлитов, а об обреченности попыток остановить эти перемены. Вот, до Болтона, по крайней мере, что-то и стало доходить… Но сотворили они себе могильщиков, как и предупреждали классики, сами.