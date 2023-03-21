В США испугались "рокового легиона" под началом России и Китая

Потенциальные противники США сближаются на фоне действий Вашингтона Фото: REUTERS

Издание Politico заявило, что на фоне создания Вашингтоном списка потенциальных врагов, названных “осью зла”, Россия, Китай, КНДР, Венесуэла и Иран начали сближаться для противостояния США.

“Годами Вашингтон душил санкциями Иран и Северную Корею, а с началом конфликта на Украине они пытаются сделать то же самое с Россией” – написали журналисты.

Также в статье, опубликованной под заголовком "США создают "Роковой легион"?" отмечается, что сближению способствует экономическое давление США на Китай, а также вмешательство Вашингтона в вопрос Тайваня.

Журналисты отметили, что в таких условиях сближение стран вполне ожидаемо. Недавно о сближении потенциальных врагов США говорил и бывший президент США Дональд Трамп.

Как рассказывал сайт KP.RU, бывший президент видит это сближение, и отмечает отсутствие реакции действующей власти на это. По мнению Трампа, это признак того, что США находятся в упадке и уже не могут задавать мировые стандарты.