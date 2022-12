Унитаз анализирует звуки, которые издает человек в туалете

Диарею слышно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майя Гэтлин (Maia Gatlin) из Технологического института Джорджии (Georgia Institute of Technology) выступила на недавнем форуме Акустического общества Америки (Acoustical Society of America) с презентаций под названием «Тезис о фекалиях: использование машинного обучения для выявления диареи» (The feces thesis: Using machine learning to detect diarrhea).

Мужественная женщина просто стремительно – словно диарея – ворвалась в число претендентов на Шнобелевскую премию 2023 года. Её деятельность в отхожих местах, как М, так Ж, будет настоящей находкой для

сотрудников юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований), которые учредили потешную награду еще в 1991 году.

Претендентка и все ее соратники по всем параметрам, что называется, соответствуют основополагающему принципу Шнобелевской премии: их исследования и эксперименты должны «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».

Ученые установили микрофоны в унитазах. Записывали с их помощью звуки, которые издают люди, сидя, соответственно, на унитазах. И в самом деле смешно.

Небольшое дополнительное оснащение превращает унитаз в диагностический прибор.

Но уже не до смеха стало после того, как Гэтлин объяснила, для чего понадобилось такое, с позволения сказать, «скрытое прослушивание». Оказывается, с его помощью можно выявлять опасные кишечные заболевания, которым сопутствует диарея. А диарея, как известно, заявляет о себе характерными звуками.

Отобрать конкретно те звуки, которые точнее всего свидетельствуют о заболевании, ученым помог искусственный интеллект. Он анализировал и сортировал, конечно, не сами саундтреки, а спектрограммы, в которые те были переведены.

Методика, разработанная в Технологическом институте, в первую очередь предназначена для районов, в которых велик риск возникновения холеры. Прислушиваясь к унитазам, можно быстро и анонимно выявлять вспышки и очаги заражения.

«Небольшие микрофонные датчики можно использовать и в зонах стихийных бедствий - там, где заразу переносит загрязненная вода, а можно и в больницах или хосписах для автоматического мониторинга состояния пациентов – в том смысле, не началась ли у них диарея. Быстрое реагирование позволило бы заблаговременно предупреждать медицинских работников», добавляет Майя.