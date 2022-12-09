Ради творчества легендарной «Березки» на планете останавливали военные конфликты

Осенний хоровод. Фото предоставлено Ансамблем

Вряд ли будет преувеличением сказать, что «Березка» - один из символов России. История коллектива началась в 1948-м году. Именно тогда хореограф и балетмейстер Надежда Надеждина выстроила в хоровод молодых колхозниц Тверской области на сцене сада «Эрмитаж». Статные красавицы в красных сарафанах с зелеными веточками березы и бирюзовыми платочками в руках, кружащиеся в танце, произвели настоящий фурор! Этот нежный хоровод мгновенно сделал их знаменитыми. С тех самых пор каждое появление ансамбля на сцене - это если не и культурное событие, то уж точно огромное удовольствие для всех зрителей в зале.

Традиции, заложенные народной артисткой СССР Надеждой Надеждиной, продолжила Мира Кольцова. Талантливая солистка стала преемницей Надежды Надеждиной и возглавляла коллектив до конца жизни. 65 лет она была символом и душой ансамбля.

Танец Холостяки. Фото предоставлено Ансамблем

СЕКРЕТ «ПЛЫВУЩЕГО» ШАГА

Сейчас «Березка» - это национальное достояние России.

Чтобы стать артистом коллектива, необходимо пройти строгий отбор. И тут важно все: внешность, музыкальность и, конечно, хореографическая подготовка. Необходим также хороший голос, ведь во многих номерах артисты не только танцуют, но и поют.

А еще одно из важных качеств - умение работать в команде, слушать и слышать коллег. Вот, например, помните знаменитый плавный ход артисток «Березки»? Его секрет хранит уже четвертое поколение танцовщиц. Многие зрители уверены: тут есть какой-то подвох. Может быть, движется сцена, а артистки стоят на месте? Или у них к туфлям прикручены колесики? Нет и еще раз нет! Это техника, большой физический труд, долгие репетиции и опять же умение чувствовать коллег.

Хоровод Реченька, М.М. Кольцова. Фото предоставлено Ансамблем

Кстати, за всю историю этого танца девушки прошли своим фирменным «плывущим шагом» в хороводе почти 50 тысяч километров. А это, между прочим, больше длины экватора Земли.

Отдельного слова заслуживают умопомрачительные костюмы «Березки». Это же настоящие дизайнерские шедевры, созданные лучшими мастерами из шифона, шелка, бархата, украшенные вышивкой, камнями, кружевами. Каждый мог бы занять место в музее! Сейчас за эту красоту отвечают Григорий Белов и Татьяна Шамина.

Поначалу «Березка обходилась без мужчин. То есть в ансамбле были только баянисты-аккомпаниаторы. Но в 1959 году существенно увеличился репертуар коллектива и в «Березке» появилась мужская группа, а также оркестр русских народных инструментов. Сейчас им руководит Леонид Смирнов. Все выступления знаменитого ансамбля сопровождает живая авторская музыка.

ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ

За время своего существования «Березка» дала тысячи концертов в сотнях городов и побывала в более чем в 80 странах. Одним из самых экзотических путешествий стали гастроли в Северную Африку – Тунис, Марокко, Алжир. А там… шла война, однако руководители этих стран сумели договориться и приостановили военные действия, чтобы автобусы с артистами «Березки» могли проехать опасные зоны.

В числе наград ансамбля есть золотая медаль «За вклад в укрепление дружбы между народами». «Березку» обожали Ким Ир Сен и Мао Цзедун. Для Мао даже был подготовлен номер «Цепочка» совместно с китайскими танцовщиками, которые почему-то перепутали сцену с задником и кланялись спиной к Великому Вождю.

Хоровод Цепочка. Фото предоставлено Ансамблем

А в сентябре 1973 года артисты ансамбля оказались в весьма опасной ситуации. «Березка» летела в Аргентину с пересадкой в Сантъяго-де-Чили и неожиданно очутилась в эпицентре переворота Аугусто Пиночета. Артистам пришлось 15 дней без багажа и какой бы то ни было информации просидеть в отеле в двухстах метрах от президентского дворца, который штурмовали путчисты.

«Наши девушки тоже выбежали из номера, слёзы на глазах, но стараются держаться бодро. Обсыпаны штукатуркой - пуля пробила стекло, прорвала портьеры и отбила штукатурку на потолке. Все, кто выбежал в коридор, теперь боятся заходить обратно…» - вспоминали ветераны «Берёзки».

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

На открытии 75-го сезона ансамбль покажет программу «Русское хореографическое чудо». Откроет вечер, по традиции, тот самый хоровод, который так впечатлил в далеком 1948-м гостей сада «Эрмитаж». Кроме этого, зрители увидят самые яркие и знаковые номера за все годы истории «Березки», будут и мужские танцы, и совместные, где веселые молодцы ведут и оттеняют красных девиц. Также в программу войдет и упомянутая выше «Цепочка» - танец, где все движения выполняются плавно, перетекая от одной танцовщицы к другой.