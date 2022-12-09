Число женщин-экспортеров в России за 8 месяцев 2022 года увеличилось на 8% и достигло почти 10 тыс Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российскому бизнесу доступны финансовые и нефинансовые инструменты государственной поддержки при выходе на внешние рынки благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

«При этом общее количество экспортеров за 8 месяцев этого года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 55 тыс. Нам важно, чтобы «женских» историй успеха становилось больше. Поэтому Российский экспортный центр создал ряд инструментов, заточенных специально для развития женского бизнеса», – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

По словам Вероники Никишиной, РЭЦ запустил обучающие программы, которые разрушают гендерные стереотипы; проект «Почему женщины экспортируют» —пошаговый разбор реальных кейсов выхода на экспорт по онлайн-каналам от успешных женщин-предпринимательниц; учредил новую «женскую» номинацию в конкурсе «Экспортер года», а также объявил о конкурсе среди региональных центров поддержки экспорта — «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Эти проекты Российский экспортный центр запустил при поддержке Совета Федерации в рамках межсессионного взаимодействия Евразийского женского форума.

«Благодаря энергии и мотивации участниц Евразийского женского форума, созданию масштабных социально значимых проектов, Совет ЕЖФ завоевал репутацию надежной и авторитетной площадки, известной и в России, и за рубежом», — отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.