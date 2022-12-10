На цифровой платформе «Мой экспорт» бизнесу помогают подобрать маркетплейсы из 150 электронных площадок

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Фото: Shutterstock

По запросу экспортера он изучает площадки по 30 параметрам и подбирает те, которые лучше всего подойдут для продаж за рубеж. Услуга бесплатная. «Год назад в ноябре, когда сервис стартовал, там насчитывалось 80 площадок, в декабре – уже 100. В этом году мы добавили еще 50 маркетплейсов, в том числе и с возможностью подобрать Национальные магазины. Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка Интернет-торговли», — рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.

30% «новинок» сервиса — это площадки в Азии и на Ближнем Востоке, 16% — международные маркетплейсы, 14% — онлайн-площадок Индии, 8% — из стран Африки. Также пополнился перечень турецких, иранских и арабских каналов Интернет-торговли. Впервые включили маркетплейсы стран Латинской Америки. Сервис «Маркеплейсы. Подбор маркетплейсов» доступен на цифровой платформе «Мой экспорт».

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Для использования платформы в полной мере необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.