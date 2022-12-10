Юрий Швыткин: У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить выполнение задач СВО

Октябрь 2022 года. Нижний Тагил. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время контрольной проверки выпуска танков на территории корпорации "Уралвагонзавод". Фото: ТАСС

На Радио «Комсомольская правда» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, ответил на вопросы о том, как проходит спецоперация, что происходит с мобилизованными, кто и как помогают нашей стране, и будут ли переговоры о мире.

ЧТО ПРИНЕСЕТ ЗИМА

- Как зима скажется на проведении спецоперации?

- Замысел до конца я не знаю, а если б знал, не раскрыл. Но мы видим, что сегодня в районе Бахмута сосредоточены одни из самых боеспособных наших подразделений, они успешно воюют. Тактика ведения боевых действий путем выдавливания противника, с использованием огневого вала, себя оправдывает. Но и не стоит задача молниеносно взять любой ценой поселок или город.

- Вы сами были в зоне спецоперации?

- Да. Я общался с военнослужащими, видел воочию, как все происходит. Главное – сохранить жизни людей.

- И как ваши впечатления? Не все идет по заранее намеченному плану?

- Замысел, который был на первом этапе, потом на втором, когда мы отошли из-под Киева, Харькова, Херсона - менялся. Сейчас уже многие мобилизованные введены в строй, они восполнили потери, закрепили фронт.

- А если сравнить то, что мы видим сегодня и например месяц-два назад. Наши действия сильно изменились?

- Точно есть большой эффект от применения нами высокоточного оружия. Точно, что сегодня у нас более высокий моральный дух, в отличие от наемников с той стороны.

УЧИМСЯ МЫ, УЧИТСЯ ПРОТИВНИК

- А уровень профессиональной подготовки?

- Я лично проходил подготовку в одном из учебных центров вместе с мобилизованными, на себе прочувствовал сегодняшнюю тактику ведения боевых действий. Ребята из новосибирского училища - моего родного - мне преподнесли многие уроки. И мобилизованные ребята там тоже для себя многое почерпнули.

- Но противник же тоже учится?

- Да. У нас есть сведения, что 15 тысяч подготовленных украинцев прибыло из Великобритании. Они там получали соответствующие навыки, знания. Американцы тоже готовят - они много войн прошли. Но, если обобщить, то наши формы ведения боевых действий превосходят то, что есть у противника. И, повторюсь, моральный дух у наших тоже намного выше.

- Вы видели работу мобилизованных на полигонах Донбасса?

- На полигоне под Луганском. Там занимаются уже далеко не просто ребята, которые впервые увидели миномет или квадрокоптер, у них уже есть навыки. Они реально подготовлены к боевым действиям.

- Владимир Путин заявил, что 77 тысяч мобилизованных уже в боевых частях в зоне спецоперации.

- И тут важно понимать, как они действуют. Вы не наедете на передке целое подразделение из мобилизованных бойцов. Как правило, они вводятся группами в уже существующие и воюющие подразделения. Либо как дополнительные силы, либо на восполнение потерь.

- Самый больной вопрос сейчас: у них есть все необходимое?

- Вопросы, конечно, есть. Но их гораздо меньше, чем на первом этапе. Наступательные действия ВСУ захлебнулись. Возможности украинской армии не безграничны. Потерь у них в десятки раз больше.

Депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин. Фото: Мария ЛЕНЦ

В ДЕФИЦИТЕ ШТУРМОВИКИ И АРТИЛЛЕРИСТЫ

- Кого больше среди наших мобилизованных - десантников, танкистов, артиллеристов, мотопехоты?

- Больше всего востребованы мотострелки, штурмовые группы. Очень нужны танкисты, артиллеристы, минометчики, спецы по радиоэлектронной борьбе.

- К артиллеристам особые требования?

- На первом этапе мы оказались недостаточно готовы к артиллерийским дуэлям, контрбатарейной борьбе. Сейчас же они очень достойно выполняют задачи.

- Говорят, артиллеристов ни та, ни другая сторона в плен не берет?

- Я не слышал ни разу, когда в плен брали «укропов», чтобы кто-то себя подорвал гранатой А у нас немало случаев, когда ребята жертвуют собой ради спасения других, ради выполнения задачи. У нас только из выпускников новосибирского училища 8 Героев России, из них 5 погибших, кто-то подорвал себя гранатой.

- Когда все 300 тысяч мобилизованных окажутся в зоне спецоперации, для Киева настанет конец?

- Выполнение задач не должно быть сопряжено с заморозкой этого конфликта. Украину не должны будут использовать как таран против нас ни завтра, ни в далеком будущем. Когда произойдет выполнение задач — посмотрим.

КТО ПОМОГАЕТ, КТО ВЫЖИДАЕТ

- Насколько нам помогают страны-партнеры с поставками вооружений, боеприпасов, комплектующих, технологий?

- Сейчас наши собственные предприятия ВПК работают на полную мощь. У нас есть Союзное государство России и Белоруссии - так что мы там работаем по этому направлению. Давайте скажем так: с рядом других государств военно-техническое сотрудничество тоже продолжается.

- С Ираном? Ведь «Герани» - копии иранских беспилотников?

- Говорят так. Но сегодня их активно производят в России. Слушайте, когда Запад возмущается, что Иран готов обеспечить беспилотниками Россию… А кому какое дело? Сегодня страны Запада полностью обеспечивают оружием Украину. Если б они не обеспечивали, военные действия давно бы кончились.

- Западные поставки – единственное, что спасает Украину?

- Да. И живой силой, и военной техникой. Они живут и действуют по законам, понятным для них, я имею в виду страны запада. Они поставляют Киеву противопехотные мины-лепестки, которые запрещены, есть запрос на поставки кассетных бомб.

- А нам китайская военная помощь не нужна?

- У нас достаточно сил и средств внутри собственной страны, чтобы обеспечить выполнение задач специальной военной операции.

- А чипы, электронные системы, которые производит КНР, и про нехватку которых у нас пишут западные СМИ?

- Западные СМИ могут все, что угодно писать.

- Хорошо, а люди - добровольцы из дружественных стран нам нужны?

- Сегодняшняя группировка, которая там выполняет задачи, она достаточная. Об этом и президент сказал, когда встречался с Советом по правам человека.

ЦЕЛИ ДЛЯ УДАРОВ

- Начиная с 10 октября мы бьем по энергоструктуре Украины — а нам говорят: вы бьете по людям.

- Давайте помнить, что это ответные действия на диверсию со стороны Украины и их кураторов на Крымском мосту. Да, сегодня цель - нанести критические удары по энергетической инфраструктуре противника. Но максимально сделать так, чтобы гражданское население не пострадало. При том нельзя останавливаться - я бы еще сюда включил транспортную инфраструктуру.

- Железные дороги?

- Железнодорожные узлы и мосты через Днепр. Сделать все возможное, чтобы поставки оружия и личного состава в зону ведения боевых действий прекратились. Но нас что ограничивает - опять же, мирное население. Оно это на себе чувствует. Люди понимают, кто такой Зеленский, где его жена. Она в Брюсселе, Лондоне находится. А рядовым украинцам говорит «Вы потерпите». Ну, так будь с ними и терпите тогда.

- Сейчас нам рано вступать в переговоры?

- Мы не раз заявляли, что готовы к переговорам. В отличие от Украины. Зеленский сегодня говорит А, завтра Б, послезавтра опять А. Как с ним вести переговоры? Понятно, он президент страны, но вместе с тем мы понимаем, что он пляшет под дудку Америки. Те задачи, которые поставлены в спецоперации, должны быть реализованы в рамках переговоров. Мы не должны отходить от тех задач. Если они скажут, условно: «Давайте вернемся к событиям 24 февраля, откатитесь назад», - это недопустимо.

- То есть вы не предполагаете, что в ближайшее время возможно начало переговоров?

- На сегодняшний день я этого не предполагаю.

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