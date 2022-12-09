Обменянная на Виктора Бута баскетболистка Бриттни Грайнер исчезла

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в самолете перед отправлением в США. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Журналисты уже более суток дежурят у дома баскетболистки Бриттни Грайнер, расположенного в городе Финикс (штат Аризона).

После процедуры обмена на российского бизнесмена Виктора Бута, проведшего в американской тюрьме более 10-и лет, власти США сообщили лишь, что самолет с баскетболисткой вылетел из ОАЭ и приземлился в 3 утра на одной из военных баз в Техасе. Предполагалось, что там Грайнер пройдет медицинское обследование.

И вот уже много часов о ней ничего слышно – Грайнер не общалась с прессой, нет никакой информации об ее контактах с родными и близкими.

Журналисты дежурят у дома Грайнер, расположенного в городе Финикс (штат Аризона), и видимо от скуки зачем-то сравнивают жаркую Аризону с «российской исправительной колонией, известной своими суровыми условиями».

Также они сообщают, что Грайнер в свое время сделала удачную инвестицию: она приобрела жилое строение в 2018 году за $475000, сейчас этот дом оценивается в $900000.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Обмен года. Буту оставалось отсидеть еще 11 лет, Бриттни Грайнер - 9 лет (подробнее)