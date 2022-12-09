Крупный пожар в гипермаркете OBI: Каков ущерб и выживет ли после этого компания?

Во время пожара в гипермаркете OBI сгорело 7000 квадратных метров торговых площадей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коммерческая недвижимость в России горит все чаще. То ли это признак кризиса, то ли сказывается мораторий на проверки, то ли всему виной диверсии. Дать точный ответ, наверное, не может никто. Такая же неопределенность и с пятничным пожаром в гипермаркете OBI в подмосковных Химках. Сгорело 7000 квадратных метров торговых площадей. Погиб один человек. KP.RU попытался ответить на основные вопросы, связанные с бизнесом компании.

- Какой ущерб?

- Предварительная оценка уже есть. Представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) оценил потенциальный ущерб от пожара в гипермаркете OBI в 20 – 30 млрд рублей. Точные расчеты будут делать позже. Обычно в состав ущерба включают и само здание, и находящийся внутри товар, и упущенную прибыль компании.

- Был ли магазин застрахован?

- В обязательном порядке. Крупные компании никогда не работают на «авось». Поэтому подобные объекты страхуют всегда. Гипермаркет был застрахован «Ингосстрахом». Выплаты обещают быть рекордными. Примечательно, что эта страховая компания в этом году пострадала сильнее всего. К примеру, у нее был застрахован и подмосковный склад Ozon, который сгорел в августе этого года. Там ущерб оценивался в сопоставимую сумму.

- Покроют ли выплаты убытки?

- Сейчас это сложно сказать. Экспертиза по таким страховым случаям длится довольно долго. К примеру, по тому же пожару на складе Ozon информации о выплатах нет до сих пор. Потери компании OBI — это лишь товарные остатки. Здание является собственностью торгового центра «Мега — Химки». Строительный гипермаркет лишь арендовал его. Тем не менее есть вероятность, что страховщик может оспорить выплаты. К примеру, источники ТАСС сообщили подробности того, как начался пожар. По их версии, сварщики завершили работу еще в час ночи. Одна из искр попала на деревянную конструкцию, которая начала тлеть. При этом, по всей видимости, пожарная сигнализация была отключена, чтобы не реагировать на дым от сварки. И ее забыли включить после окончания работ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас введен мораторий на проверки бизнеса, в том числе на пожарную безопасность. Мог ли он повлиять на то, что в России участились пожары?

«Определенно это сказать невозможно. По закону действительно введен мораторий на проверки. Но он касается только малого и среднего бизнеса. При этом он введен только на плановые проверки. Если какой-нибудь бдительный гражданин увидит нарушение и просигнализирует об этом, он может написать жалобу и инициировать внеплановую проверку», - объяснил в эфире Радио «КП» Александр Старостин, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности.

Тем не менее, по словам эксперта, защититься от пожара на 100% невозможно. Большинство противопожарных систем (датчиков и т.д.) сделаны для того, чтобы минимизировать последствия чрезвычайной ситуации. Но в целом они больше направлены на то, чтобы сохранить не имущество, а максимальное количество жизней, дать людям возможность как можно быстрее покинуть помещение. В этом плане обошлось. Поскольку пожар в магазине OBI произошел рано утром, ни работников, ни посетителей там не было. Погиб лишь один из охранников, который, по основной версии, вернулся на парковку за личным автомобилем, и на него обвалился элемент конструкции.

- Раньше это была немецкая сеть. Кому она сейчас принадлежит?

- Как и многие иностранные компании, работавшие на российском рынке, весной этого года немецкие владельцы стали искать, кому бы продать свой бизнес. При этом даже конфликтовали с российским менеджментом, который поначалу не стал исполнять приказы зарубежного руководства и отказался закрывать двери магазинов. В конце июля покупателя нашли. Основным акционером стал мало кому известный предприниматель Йозеф Лиокумович. Он купил сеть за символические 600 рублей. Правда, нюансы сделки не раскрывались. Да и саму сеть вряд ли можно назвать лакомым кусочком. К примеру, в прошлом году убыток компании составил 2,5 млрд рублей. В этом году дела явно идут не лучше, а скорее даже хуже. Пару месяцев двери многих магазинов OBI были закрыты. При этом арендные платежи и выплаты работникам продолжались.

- Усугубит ли пожар положение дел в компании?

- Скорее всего, да. Гипермаркет в Химках был одним из самых крупных и посещаемых. Он приносил существенную долю выручки. Теперь ее не будет.

«У OBI и без пожара было предостаточно проблем. Хоть компания и сменила собственника и приглашает грамотных управленцев, остается большое количество точек, которые приносят убыток. В условиях, когда не до конца понятен правовой статус OBI, сроки использования бренда, остаются опасения, что пожар значительно усугубит положение дел в компании, - заявил в интервью «РИА Недвижимость» Иван Федяков, гендиректор агентства InfoLine.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Могли ли ли экономические трудности стать причиной пожара?

- Следствие наверняка отрабатывает все возможные версии. Но главная сейчас — это сварочные работы, которые проводил на объекте подрядчик, и возможные нарушения с точки зрения противопожарной безопасности, допущенные при их проведении.

- Что будет дальше?

- Как поясняют в компании, все оставшиеся магазины OBI продолжат работу в прежнем режиме, а сотрудников из сгоревшего магазина перераспределят по другим объектам. Что касается деятельности, новый собственник нанял новую команду менеджеров и обещал сделать убыточный бизнес прибыльным. Правда, помимо этого он обещал уже в сентябре провести ребрендинг. Но на дворе уже декабрь, а это обещание так и не выполнено.

СПРАВКА «КП»

В Россию компания OBI пришла в 2003 году. Сейчас в стране работают 27 гипермаркетов в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском. Правда, в последние годы дела у компании идут не очень. С 2016 года сеть генерирует лишь убытки.

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОЖАРЫ ЭТОГО ГОДА

- 5 января в Екатеринбурге загорелся колерный цех на площади в одну тысячу квадратных метров. Пострадавших не было.

- 3 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

- 21 апреля в Кинешме Ивановской области произошел пожар на территории Дмитриевского химического завода. Загорелся цех по производству растворителей и красок. Площадь пожара - 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек.

- 28 мая в Казани произошел пожар на территории предприятия по производству синтетических моющих средств. Площадь пожара - 1200 квадратных метров. Пострадавших нет.

- 24 июля в Санкт-Петербурге произошел пожар на предприятии по деревообработке. Горел цех и пристройки. Пожар локализовали на площади пять тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших не было.

- 3 августа – масштабный пожар на распределительном складе маркетплейса Ozon на Новорижском шоссе в подмосковной Истре. Пожар быстро распространился на площади 55 тысяч квадратных метров, тушили пожар четыре дня, еще пять дней происходило тление. Фактически сгорело новое, современное здание склада, а также товары. Ущерб составил 10,8 млрд рублей. Двое погибших, более десятка пострадавших.

- 20 ноября – пожар на цветочной базе на Комсомольской площади в Москве. Горело двухэтажное здание общей площадью 2500 квадратных метров. Семь человек погибли. Причиной пожара, по версии Следственного комитета, стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности.