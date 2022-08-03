Пожар на складе Ozon: Как отразится на бизнесе и клиентах компании

Сгорел крупный склад логистической компании Ozon Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В среду в Подмосковье произошел крупный пожар. Сгорел крупный склад логистической компании Ozon – одного из лидеров рынка доставки в России. По предварительной версии, возгорание было неслучайным. У следователей две версии – либо поджог, либо неаккуратность при проведении сварочных работ. Пожар быстро распространился из-за картонных коробок и обилия пластиковой упаковки. Возбуждено уголовное дело. Вся хронология событий и последняя информация – в подробном материале KP.RU. А мы попробуем разобраться, что теперь будет с бизнесом компании.

- Во сколько оценивается ущерб?

- Предварительная оценка – 10 млрд рублей. Это расчеты Всероссийского союза страховщиков. Сумма приличная. Для сравнения, текущая рыночная капитализация компании составляет около 300 млрд рублей. А на пике – в 2000 году – компанию оценивали почти в 700 млрд рублей. Такому падению удивляться не стоит. С пожаром оно не связано. Акции почти всех компаний (и в России, и за рубежом) в последние полгода упали в 2 – 3 раза.

- Была ли страховка?

- Да, конечно. Такого рода объекты крупные компании страхуют в обязательном порядке. Поэтому через какое-то время компания получит возмещение. Как стало известно, здание склада было застраховано в «Альфа Страховании» на 6 млрд рублей, а его содержимое - в «Ингосстрахе» на 11 млрд рублей.

- Восполнит ли возмещение убытки компании?

- Вряд ли выплата покроет все потери. Потерян крупный актив компании. Отсутствие крупного склада затормозит деятельность компании. Как минимум в ближайшие полгода-год придется арендовать соразмерные площади, искать место под размещение нового склада, а затем заниматься его строительством.

«По нашим оценкам, потенциальные расходы составят порядка 10% от годовой выручки Ozon. В случае покрытия страховыми компаниями 17 млрд рублей, потенциальный убыток Ozon за возможное превышение суммы покрытия не превысит 1% от годовой выручки», - считает Людмила Теличко, главный аналитик ПСБ.

- Выживет ли после такого компания?

- Компания Ozon активно развивалась. Но до последнего времени прибыль не приносила. Все деньги уходили на расширение сети. Под эти цели активно привлекались средства инвесторов, в том числе частных. Вероятнее всего, планы по выходу на стабильную прибыль придется отодвинуть минимум на пару лет. На деятельности компании потеря основного склада, конечно, отразится. Но в целом для бизнеса пожар не будет смертельным. Больше потерь получат страховщики. Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что это будет одна из самых крупных выплат за последние несколько лет.

"Что касается последствий пожара, это замедление роста в третьем квартале и резкое увеличение убытков, потому что рассчитаться с клиентами компании нужно прямо сейчас. А выплаты она получит в лучшем случае в четвертом квартале. Но с точки зрения устойчивости бизнеса я никаких рисков в целом здесь не вижу", - пояснил Михаил Бурмистров, генеральный директор компании «Инфолайн-аналитика», в интервью радио «Комсомольская правда».

- Что теперь будет с акциями компании?

- Естественно, инвесторы отреагировали на новость о пожаре. После появления первых новостей акции стали падать и упали почти на 7%. По итогам дня падение оказалось сильно меньше, но только из-за того, что в начале дня – до пожара- эти акции резко росли в цене. В целом предпосылок для дальнейшего падения нет. На складе хранился лишь каждый десятый товар компании. То есть деятельность компании приостанавливаться не будет, более 90% выручки сохранится.

- Насколько это серьезный удар по компании? Сколько у них таких складов ещё?

- Сгоревший распределительный центр был крупнейшим в компании. В других городах находится чуть меньше сотни складов и сортировочных центров. В сгоревшем помещении размещалось около 10% всех размещенных заказов. При этом половина склада осталась нетронутой. Его мощности можно будет использовать.

- Вернут ли деньги клиентам и компаниям, чьи товары сгорели?

- В компании пообещали полностью рассчитаться с потерпевшими – как с клиентами, так и с поставщиками. Но подсчет убытков и определение размера компенсации может занять приличное время, пояснили в компании.

«Выплаты компенсаций за пострадавшие товары сделаем до конца сентября. Это не значит, что будем ждать с платежами до 30 сентября — сделаем их частями. Нужно время, чтобы провести инвентаризацию, ведь товары на одном блоке не пострадали, а еще учесть все излишки, возвраты и так далее. Размер компенсации посчитаем так, как если бы товар был продан 3 августа. Из его стоимости вычтем комиссию за продажу. Плюс учтем стандартные расходы, например, на размещение», - пояснили в официальном телеграм-канале маркетплейса.

"Товары, которые сгорели, за них вернут деньги. Убытки селлерам «Озон» тоже возместит. А сама компания получит возмещение от страховых компаний. Застрахован склад, имущество склада и товар, который там находился", - пояснил Михаил Бурмистров.

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