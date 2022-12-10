Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 декабря 2022 9:40

Запрет УПЦ на Украине завис в ситуации "казнить нельзя помиловать"

От принятия окончательного решения Зеленскому отвертеться не удастся
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Юристы Верховной рады предупредили, что новый закон об УПЦ нарушает Конституцию Украины

Юристы Верховной рады предупредили, что новый закон об УПЦ нарушает Конституцию Украины

Фото: REUTERS

Украинская контрразведка СБУ перешла к массовым репрессиям Украинской православной церкви, а обыски и преследования служителей конфессии стали обвальными. Обыски прошли на объектах УПЦ в Киевской, Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. Утром субботы контрразведчики пришли и в храмы в Харьковской области.

Тем временем, Гуманитарный комитет Верховной рады Украины рекомендовал парламенту принять поступивший в конце ноября законопроект "Об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", который узаконивает полный запрет Украинской православной церкви. И даже вводится запрет на использование слово "православный" любым организациям, кроме тех, кто относится непосредственно к раскольничьей ПЦУ/СЦУ или подчиняется этой структуре.

Но тут неожиданно на пути провокационного документа встали эксперты из Главного юридического управления парламента. Что, с одной стороны, вполне объяснимо, поскольку экспертам получать потом все шишки за принятие закона, не соответствующего Конституции, если они этого не выяснили в ходе своей экспертизы. А с другой, их вполне могут поменять, как это сделали, опять же, на днях, отправив в отставку с поста главы Госслужбы по этнической политике и свободе совести Елену Богдан, осмеливавшуюся заявить, что УПЦ не имеет никакого отношения к РПЦ. И Богдан тут же после этого заявления уволили с "волчьим билетом". Впрочем, ввиду отсутствия на Украине и этноополитики, и свободы совести, это место и ведомство можно просто упразднить за ненадобностью.

В общем, юристы ВРУ нашли в документе множество несостыковок с Конституцией, о чем и заявили.

- Украина является светским государством, что исключает возможность установления на законодательном уровне каких-либо преимуществ для тех или других религиозных организаций, - говорится в заключении юристов. - Предложенная монополия религиозной организации на термин "православный" является недостаточно взвешенной и содержит признаки нарушения ст. 35 Конституции Украины, в том числе прав членов других религиозных организаций.

Но это далеко не единственное нарушение. Вызывают претензии и термин "иностранные религиозные организации", которое включено в законопроект, но никак не расшифровывается и не присутствует во всем украинском законодательстве. Не понятно, что такое "связь с РПЦ". Подходит ли под это понятие, например, переписка? В общем, в данном виде законопроект, как считают украинские юристы-эксперты, оставляет практически все вопросы на усмотрение властей. И будет это не закон, а самое настоящее дышло.

Странные люди – как будто не понимают, что именно это и в таком виде и требуется Зеленскому и его команде, что именно это и является их целью.

Впрочем, юристы не только проанализировали текст законопроекта, но и осмелились на такие рекомендации парламентариям, которые явно не понравятся в Офисе президента Украины, несмотря на всю свою беззубость.

- По нашему мнению, сейчас такое предложение законопроекта может повлечь за собой существенное религиозное напряжение в обществе среди верующих, ведь по состоянию на 01.01.2021 количество религиозных организаций Украинской православной церкви, которой проект Закона может касаться, составляет 12 406, что составляет почти 62% среди общего количества 19 860 православных религиозных организаций в Украине, - говорится в экспертном заключении. - Вокруг вопроса, который предлагается урегулировать в законопроекте, длительное время ведется дискуссии в обществе. Активизация в столь сложный период дискуссионных инициатив ослабляет необходимую консолидацию общества.

То есть не в людях дело. Не в их правах, не в вере, не в свободе совести. Просто время сейчас не самое подходящее для того, чтобы самую крупную церковь Украины запрещать.

А закрывать ее или нет – решать все равно не им, а депутатам ВРУ. Простите, конечно же Зеленскому. Потому что все понимают, кто стоит за этим решением. И не догадываются как-то там, а просто знают.

КАРТИНА ДНЯ