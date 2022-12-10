Команда Зеленского просаживает государственные деньги под предлогом благотворительности

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила австрийской газете Presse, что количество бедных жителей Украины к концу нынешнего года превысит 8 миллионов человек. То есть, по ее словам, вырастет в процентном отношении с 2% населения до 25%. Ну, насчет того, что 8 миллионов составляют четверть нынешнего населения Незалежной, мадам Бьерде немного погорячилась. Как и насчет того, что количество бедных ограничится всего восемью миллионами.

Уровень жизни этих "новых бедняков" Зеленского должен быть одной из главных головных болей для этого президента Украины. И он старается изо всех сил. Для них Зеленскому ничего не жалко, ни денег, ни времени, ни усилий. Не для всех, конечно, но всем ведь не хватит.

Так, например, команда Зеленского при посредничестве ведомства Дмитро Кулебы (глава МИД Незалежной), как оказалось, проводит за рубежами своей страны благотворительные вечера, на которые приглашают истеблишмент в разных странах. Буквально неделю назад одно такое благотворительное мероприятие прошло в Варшаве. Как сообщил один украинский Телеграм-канал, организует эту работу жена ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская.

Кстати, тот самый ТГ-канал раздобыл и смету расходов такого благотворительного вечера, который, к примеру, был проведен в Нью-Йорке. Примечательное, я вам скажу, чтение:

"Тина Кароль – 40 000$

Два шеф-повара – 18 000$

Зал на Манхэттене – 14 500$

Еда, алкоголь – +22 000$

Пиар-составляющая – 25 000 $ агентству (включает разгон в СМИ)

Декор, свет – 9 000 $

Фотограф, видео – 7 000 $

Сопутствующие траты – >10 000 $.

Тина Кароль, если кто не в курсе, это такая украинская шоу-дива, певичка – одним словом, культурная составляющая вечера, в отличие от еды и алкоголя. Кроме нее, на вечере неплохо заработали два повара, но им, скорее всего, пришлось делиться с поварятами. И, безусловно, неплохой куш оставила себе та самая супруга Николая Тищенко, который является кумом главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ах, да, чуть не забыли подбить итоги благотворительности. Итого: расходы на проведение вечера составили чуть более 145,5 тысячи долларов США. Подчеркнем, это государственные украинские деньги.

А собрали? Собрали очень внушительную сумму аж в 112 тысяч этих самых долларов. Минус 33 тысячи североамериканских долларов.

Ну и что? Всем украинцам такой маленькой суммой не поможешь, а курочке надо же поклевать по зернышку где-то, чтобы было чем весь двор загадить. Вот эта курочка и клюет, где может. "Мы делили апельсин. Много нас, а он один"…

Скажите спасибо, что не миллионы склевывает, а по мелочи. И не лезьте к людям, занятым важным делом со своими генераторами. Все равно скоро не будет ни солярки, ни бензина.