Всемирный банк сообщил о росте числа бедных на Украине до восьми миллионов человек

Жители Украины становятся все более и более нищими с каждым последующим месяцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде в интервью газете Die Presse оценила стоимость восстановления Украины после окончания военных действий, а также выступила с важным предупреждением о резком росте уровня бедности в стране к концу текущего года.

«Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 миллиардов евро», — пояснила чиновница, отметив, что с тех пор эта сумма значительно увеличилась и на данный момент составляет порядка 500-600 миллиардов евро. Бьерде уточнила, что до конца 2022 года на Украине восемь миллионов человек будут жить за чертой бедности.

По мнению замглавы Всемирного банка, украинским властям необходимо быть готовы к возможному кардинальному ухудшению экономической ситуации в стране на фоне непрекращающихся боевых действий.

Ранее аналитики топливного рынка открыто предупредили украинские власти о том, что страна в ближайшие месяцы может столкнуться с резким ростом цен на энергоресурсы, а также с их дефицитом. Причиной этого, согласно неутешительным прогнозам экспертов, может стать введенное странами, входящими в Европейский союз и "большую семерку", потолка цен на российскую нефть. Специалисты подчеркивают, что данная мера, которая изначально задумывалась как элемент антироссийских санкций, может навредить и Украине, и Западу, и, в конечном счете, всему миру.