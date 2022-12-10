Первое интервью Виктора Бута после обмена: Прямая онлайн-трансляция

Виктор Бут Фото: REUTERS

Россиянин Виктор Бут, возвращенный на родину после длительного заключения, дает RT первое интервью после освобождения. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

В беседе с журналистом он рассказал, как был осуждён на 25 лет, но всё это время настаивал на своей невиновности. Также Бут поделился, чего ему больше всего не хватало и как удавалось справляться в такой непростой ситуации.

В частности, он признался, что самое тяжелое во время заключения в США - это отсутствие возможности контактировать с родными.

8 декабря Виктор Бут вернулся в Россию. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками и осуждена на 9 лет, сообщили в МИД России.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Тайланде за "незаконную торговлю оружием", после чего, его передали США. По словам россиянина, в американской тюрьме его просили оклеветать свою родину, но мужчина не пошел на это даже под угрозой пожизненного заключения. В итоге, в одной из самых строгих тюрем мира мужчина провел 14 лет.