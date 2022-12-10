«Скоро получу российское гражданство»: Любовь Успенская раскрыла тайну своего происхождения

Любовь Успенская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На музыкальной церемонии «Золотой граммофон» раскрылась тайна, которую ранее 68-летняя королева шансона Любовь Успенская скрывала от репортеров. Как оказалось, все эти годы Успенская работала в России без российского паспорта.

- Я мечтала жить в России, - рассказала журналистам Любовь Успенская. - Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком, - призналась певица.

Напомним: в 90-е годы Успенская жила и работала в Америке, пела в ресторанах для русскоязычной публики. Там артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Плаксина, которому родила дочь Татьяну. Потом отношения с мужем закончились и певица переехала с дочерью в Россию. Сейчас артистка мечтает найти суррогатную мать, чтобы женщина родила ей ещё одну дочь.

-Киркорову и Пугачёвой можно, а я что, рыжая что ли? Тоже хочу ещё детишек, - рассказывала недавно в беседе с KP.RU певица.

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