Певцу Данко стало плохо после задержания в молдавском аэропорту: "Чуть инфаркт не случился"

Певец Данко (Александр Фадеев) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После ЧП в Молдове, когда певца Данко (настоящее имя - Александр Фадеев) не пустили в страну на собственный концерт и двое суток держали в аэропорту до выдворения, артист все еще не добрался домой в Ялту. Фадеев сразу рванул в Питер, где у него было запланировано выступление на большом сборном шоу "Дискотека 90-х".

Из-за ограничений в авиасообщении путь этот получился неблизким: из Кишенёва на самолете - в Ереван, оттуда - в Москву, следом - в северную столицу. А ведь до этого, чтобы добраться в Молдову, Данко двое суток ехал на поезде из Крыма в Москву, летел в Ереван, оттуда - в Кишенёв, где на две ночи застрял в таможенной зоне...

- Он пять дней не спал в нормальной кровати, да еще и перенервничал в аэропорту, давление поднялось, - поделилась с KP.RU жена певца Мария Силуянова. - Вся эта ситуация, когда муж находился без паспорта, без еды, воды и денег (российские карты в Молдове не работают. - Ред.), в абсолютно подвешенном состоянии, ему сильно потрепала нервы. Над ним ведь просто издевались! В итоге в Питер Саша добрался истощенный, в очень плохом состоянии. Но держался из последних сил, чтобы выступить. Все-таки он уже не мальчик (Данко 53 года. - Ред.). Слава богу, что муж не пьет и не курит, иначе точно не выдержал бы такой нагрузки.

Сам Данко от вопросов про врачей только отмахивается.

- Спасибо зрителям, поддержали - на концерте в Питере вчера собралось 12 тысяч человек, - рассказал певец KP.RU. - А про Молдову лучше не вспоминать, у меня там чуть инфаркт не случился... Я ведь не знал, на сколько меня задержали, что со мной будет дальше. Оказался там совершенно вне закона, абсолютно незащищенным. Добиться объяснений ни от кого невозможно, говорят одно, делают другое, уходят от прямого ответа... Утром, когда я уже собирался вылетать, опять возникли какие-то претензии к багажу. Я понимал, что выпускать меня они вообще не собираются, и это может закончиться чем угодно. А если бы мне наркотики подбросили..?

В Молдову артисту путь теперь заказан. Но отказываться от своей пророссийской позиции, ставшей причиной выдворения, Данко не собирается:

- Я как поддерживал, так и буду поддерживать Россию, буду жить в Крыму, буду публично высказываться. Это моя Родина - другой у меня нет.