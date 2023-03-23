Роман Костомаров пережил новую ампутацию

Известно, что у фигуриста не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород, у него полиорганная недостаточность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Костомаров пережил новую операцию. Из-за гангрены ему ампутировали пальцы левой руки, которая давно вызывала у врачей опасение.

Роман Костомаров находится в реанимации третий месяц. Он перенес очень серьезные операции по ампутации сначала обеих стоп, потом голеней и кисти правой руки. И вот на днях врачам пришлось провести очередную ампутацию.

"Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть из-за гангрены. Если процесс пойдет дальше, то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время»" - цитирует сайт mk.ru источника в больнице.

Известно, что у фигуриста не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород, у него полиорганная недостаточность. Его состояние оценивается, как стабильно тяжелое. Практически все органы испытывают проблемы, они поражены из-за полиорганной недостаточности.

"Он то в сознании, то впадает в глубокий сон, поскольку получает много обезболивающих и успокоительных. Все понимает, что с ним. Его душевное, моральное состояние на грани. Кормят его либо супруга Оксана Домнина, которая находится постоянно рядом, либо медсестра", - уточнил источник.

Ранее источник в медицинских кругах заявил, что процесс восстановления Олимпийского чемпиона идет очень медленно.