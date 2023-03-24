Ожидание Зеленского и молчание Цзиньпина: Киев уже не в силах скрывать истерики своего президента

Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок вооружения. Фото: REUTERS

Менее всего я подвержен шапкозакидательским настроениям, но происходящее сейчас с Зеленским и его командой не может не радовать. Вчера в Брюсселе состоялся очередной саммит ЕС, на котором уже по традиции выступал со своими просьбо-хотелками Зеленский. Что и неудивительно, эта "к каждой бочке затычка" стремится заткнуть собой и собственным нытьем любую "дырку". Удивительно другое – выступление Зеленского не выложили ни в его аккаунтах в соцсетях, ни на сайте Президента Украины, ни даже в официальных пабликах саммита ЕС. Нет и текста выступления.

Как говорят, причиной тому стала настоящая истерика, устроенная Зеленским. По словам тех, кто видел, он ругался, требовал, орал, истерил, разве что не выл волком, не топал ногами, не бросался на пол и не царапался.

Как сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски, Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок вооружения: "Он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована". По словам журналистки, Зеленский прямо заявил, что "если военная помощь Киеву не поступит немедленно, то позже будет просто некому ее оказывать".

Немудрено, что лидеры Евросоюза решили не показывать Европе и миру президента Украины в таком виде. А то слишком много вопросов возникнет, кого там Европа поддерживает, и на чьей она стороне, и слишком очевидные ответы.

Позже Зеленский записал отдельное видеообращение из вагона поезда, посвященное прошедшему саммиту. В нем он обрушился с критикой на страны Запада: "Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят".

Тем временем, на Банковой свои истерики. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, похоже, не слезает с телефонной трубки в попытке организовать телефонный звонок Председателя КНР Си Цзиньпина Зеленскому

- Разговор в планах есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации конфликта практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран, - отчитывается Подоляк.

Этому разговору, который в реальности мало что даст Киеву, у Зеленского придают ну очень большое значение. И не только у Зеленского. О необходимости, чтобы Си позвонил Зеленскому говорит последние дни Госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента США по нацбезопасности Салливан, лидеры ЕС.

Примечательно, что ответственность за отсутствие реакции Пекина на предложение провести телефонные переговоры все тот же Подоляк взваливает на … Пекин.

- Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашёл своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или всё-таки будет осторожно стоять в стороне, - уверен советник Ермака. - Как я понимаю, Китай ещё для себя этого не выяснил.

То есть это Китай, по мнению Киева, еще не определился. Про то, как определялся сам Киев, Подоляк предпочитает не вспоминать. А вспомнит есть что. Как, например, Зеленский летом прошлого года встал рядом с Тайванем плечом к плечу и предложил всем предотвратить агрессию Китая против Тайваня.

Или как сам Подоляк с намеком на КНР предупреждал, что странам, которые заняли позицию не "на той стороне", придется расплачиваться за ошибочный выбор. Или совсем уже прямые угрозы все от того же Подоляка.

- Если какая-то страна, - заявил недавно этот главрот команды Зеленского, оценивая мирный план КНР по урегулированию конфликта на Украине. - Начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать.

То есть Киев практически официально пригрозил Китаю агрессивной реакцией, если тот не ответит взаимностью на пожелания Зеленского! И это не говоря о том, что фигурки украинского политикума масштабом помельче, но вполне официальные и облаченные полномочиями, вовсю трясут кулачками и грозят уничтожить Китай после завоевания России.

- Это не продуманное логистическое предложение, - оценил Подоляк мирный план КНР в другой раз. - В нем нет подробностей, нет взвешенной логики.

Хочется спросить, субъект понимает разницу между логикой и логистикой? А если не различает их, то как он может хоть каким-то образом комментировать международные отношения?

- Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь! – именно эти слова сейчас более всего подходят к характеристике поведения Подоляка, которому впору обрывать лепестки ромашки: позвонит - не позвонит, любит – не любит, позвонит – не позвонит. Не любит.

И все это вместе рисует картину абсолютной и полной растерянности на Банковой. Которая усугубляется тем, что у товарища Си все последние дни нет времени, чтобы поговорить по телефону даже с самим Байденом. Если уж Байдену от ворот поворот, то Зеленскому, да еще после того, как Украина после майдана несколько раз "кидала" китайских инвесторов и КНР на миллиарды долларов (а там уже около 10 млрд. набралось в сумме), рассчитывать, вообще, не на что. Даже если Си Цзиньпин позвонит.

А он, конечно же, все-таки позвонит. Положение обязывает, да и мирные инициативы надо официально довести до другой стороны. Но этим все и ограничится. В лучшем случае Зеленскому пожелают приятного аппетита. И – до свиданья.

И это Зеленского то бесит, то ввергает в полное отчаянье.

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