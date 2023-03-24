Журналистка ван Денски рассказала, как Зеленский на саммите ЕС резко требовал немедленной поставки оружия

Журналистка рассказала, как Зеленский эмоционально и резко потребовал поставок оружия. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленных поставок Украине оружия, выступая в четверг 23 марта на саммите ЕС. Украинский лидер сделал это в очень резкой и эмоциональной форме, рассказала журналистка Анна ван Денски, которая представляет издание Europe Diplomatic.

По словам ван Денски, Зеленский заявил, что военная помощь необходима Украине незамедлительно», - рассказала ван Денски.

Напомним, Зеленский в своем видеообращении в социальных сетях пожаловался на отсутствие новых решений по поддержке Украины. Украинский президент заявил, что недоволен промедлениями в поставках дальнобойных ракет и введении новых антироссийских санкций.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 11-й пакет антироссийских санкций войдут меры против обхода действующих ограничений.

Ранее Зеленский раскритиковал 10-й пакет санкций и призвал ЕС усилить давление на Россию.