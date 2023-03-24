Не школа, а космос: Как звездные технологии применяют в учебной программе

18-летний Тимур Малышкин сам проходил обучения на «космическом» оборудовании, а сейчас он — ГИС-специалист крупной компании, а также проводит занятия с детьми в рамках образовательных проектов. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Просвещение»

Сейчас в России активно масштабируется сеть предпрофессиональных и профессиональных классов (инженерных, IT, медицинских и др.), учреждения дополнительного образования также берут ориентир на раннюю профориентацию детей. Программы предпрофессиональной подготовки школьников невозможно реализовать без специального оборудования и методического обеспечения образовательного процесса. Среди такого специального оборудования есть и по-настоящему космические технологии.

Сейчас бытует устойчивый стереотип: дети больше не хотят быть космонавтами. Да и в целом интерес к космической отрасли в России угас сразу после эпохи Гагарина и Терешковой. Однако современные дети от 6 до 18 лет не просто обучаются современным космическим технологиям, но и изобретают собственные. На самом деле это вовсе не так. В этом можно было убедиться 23 марта на стенде АО «Просвещение» на Московском международном салоне образования — 2023 (ММСО–2023). Там спикеры показали и рассказали, какое «космическое» оборудование компания поставляет в учебные заведения - в профильные классы и секции дополнительного образования. А также каких результатов достигают учащиеся и в каких сферах жизни смогут применить обретенные знания и навыки.

Кстати, одним из спикеров мероприятия был 18-летний Тимур Малышкин, который, пройдя в свое время обучение на подобном оборудовании, стал ГИС-специалистом компании – производителя высокотехнологичного оборудования «Лоретт». Он также проводит занятия с детьми в рамках образовательных проектов.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Просвещение»

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЯ «ИНЖЕНЕРИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

1. «Мобильная приемная станция».

Многие педагоги дошкольного образования уже опробовали на занятиях с детьми 5-6 лет инженерный конструктор «Мобильная приемная станция». Принцип работы с ним следующий: наставник руководит процессом, дети собирают конструктор — и получается станция приема спутниковой информации. Дальше они её настраивают и получают изображения Земли из космоса.

2. Робот-конструктор-метеоролог.

Ученики пятых классов и старше обучаются, например, на робототехническом конструкторе для приёма данных с метеорологических спутников Lex. Они собирают антенну, получают в реальном времени изображение со спутника и анализируют его. Методисты компании «Просвещение-Регионы» рекомендуют интегрировать эту технологию, например, в уроки географии, чтобы закрепить раздел «Материки, океаны, народы и страны», в уроки физики для изучения раздела «Оптика», а также в профильные внеклассные занятия.

3. Посмотреть на Байкал из Космоса.

В целом методики применения оборудования в обучающих целях ограничиваются только фантазией педагогов. Так, летом 2022 года ученики гимназии МГУ под руководством наставников совершили экспедицию на Байкал. Они протестировали на воде аппаратно-программный комплекс Planum и получили изображение Байкала из космоса.

4. Ловим сигналы из Космоса.

В модуле «Инженерия космических систем» также были представлены инженерные конструкторы Link2Spase и Copter4Spase, станция приёма спутниковой информации «Расторопша». Все аппараты модуля — российского производства.

В результате работы на таком оборудовании ребята не только теоретически знакомятся с технологиями, но осваивают весь цикл навыков от сборки и настройки приемной антенны до создания собственного проекта с использованием спутниковых данных и пробуют реальную профессиональную деятельность в рамках школьной программы. Наглядный пример популяризации инженерно-научной деятельности среди школьников.

КАК ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПРИМЕНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ НАВЫКИ В ПРОФЕССИИ

По словам Тимура Малышкина (напомним, он прошел в свое время обучение на подобном оборудовании и стал ГИС-специалистом крупной компании), ребята, которые изучают технологии на практике, зачастую оказываются более мотивированными продолжать профессиональную деятельность по пройденному профилю, чем те, кто учился по книгам. Они поступают в ведущие вузы страны, такие как Университет ИТМО, НИТУ МИСиС и др., создают собственные разработки, начинают карьеру в раннем возрасте.

Главное, что узнают дети, занимаясь на подобном оборудовании, — это то, как оно применяется в реальной жизни. Сейчас такие системы используют для:

* экологических исследований;

* мониторинга чрезвычайных ситуаций;

* анализа землепользования;

* прогноза погоды и опасных погодных явлений и др.

Таким образом они уже в школе понимают, как можно выстроить дальнейший карьерный трек, в какую сторону развиваться. А это, в свою очередь, в перспективе обеспечивает и их благополучие, и технологическую независимость России.