У Зеленского три карты, две смертельные: Пойдет ли глава Украины на самые опасные шаги

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В утреннем эфире «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель с политологом, бывшим советником главы ДНР Александра Захарченко, Александром Казаковым обсудили последние события вокруг Украины — и с точки зрения российско-китайских переговоров, и с точки зрений заявлений из США.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ США

- Госсекретарь США Блинкен утверждает, что Киев может попытаться вернуть ряд территорий не на поле боя, а иными путями...

- Мы тоже можем решить задачи СВО не обязательно военным путем, доходя на танках до границы с НАТО. Есть военно-политические способы, есть способы дипломатические, есть шантаж. Способов-то много, но Блинкен явно выдает желаемое за действительное…

- А чем Киев нам может угрожать, шантажировать сейчас?

- Киев нам угрожать, пожалуй, ничем не может, но нас могут шантажировать Вашингтон, Лондон .

- Даже сейчас, когда так явственно был продемонстрирован союз с Китаем?

- Именно эта демонстрация потенциального союза с Китаем и спровоцировала Блинкена на такого рода утверждение. Мы получили такие возможности, они были и раньше, но сейчас на западе их боятся больше. Мы говорили, что рамштайновская коалиция является тылом для украинской армии. Сейчас эта же коалиция боится, что Китай станет тылом для нас. Не считая того, что у нас собственный тыл до Тихого океана.

- А на что они на самом деле надеются? Зеленский от отчаяния способен на совсем отчаянные шаги? Может, у них действительно грязная бомба есть?

- Это возможно. Что касается их возможных шагов, у них есть АЭС, у них есть плотина на Днепре. Но Киев точно знает: нагадить себе, нам, всему миру – да, могут. А остановить нас таким способом – нет.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕНИЙ

- А что касается украинского общественного мнения?

- Я с отвращением каждый день слежу за ним. Оно стало сложнее. Еще месяцев пять-шесть назад оно было железобетонным: мы - орки и мордер, они – светлое западное предместье, они победят, в этом нет сомнения, потому что с ними весь мир… Сейчас в той части интеллектуалов, которые остались в Киеве и отрабатывают тему за киевский режим, все стало гораздо сложнее. В публичном пространстве появляются позиции политологов и экспертов, которые завуалировано, но начинают проговаривать варианты поражения Киева.

- И слово это они уже произносят?

- Нет. Но среди них зазвучало, что, если брать совокупно, то есть, вместе с экономикой, с демографией и прочим, то Украина уже проиграла, а Россия уже выиграла. И у этих экспертов просмотров по нескольку сотен тысяч.

- Зеленский этого не видит, не понимает?

- Он понял все давно. У него картина будущего состоит из трех возможных дорожных карт и других нет.

ВАРИАНТЫ ЗЕЛЕНСКОГО

- Что за карты?

- Одна более-менее позитивная и две одинаково катастрофические. Одна – что его уберут его же хозяева. Сегодня мне она представляется наиболее вероятной. Это хороший способ сделать апгрейд украинской ситуации для Лондона, прежде всего. Им желательно грохнуть его так, чтобы можно было свалить на нас. Создать из него священную жертву и перезагрузить Киев еще раз. Зеленский это знает. Его охрана давно превратилась в конвой.

- Второй вариант?

- Что он достанется нам и – суд, и тот же самый результат, который может быть заменен на 25 пожизненных заключений.

- И третий вариант?

– Что его эвакуируют хозяева. И он лет 30 в одиноком домике во Флориде будет рассказывать про злых русских и замечательных американцев. Третий вариант я бы поставил на второе место по вероятности.

- В этой перспективе отсутствует Украина.

- Да, во всех трех вариантах. Личные стратегии Зеленского с Украиной не ассоциируются ни на секунду. Они у него чисто персональные. И у его окружения тоже. Там ведь борьба идет за что? Эвакуируют их вместе с Зеленским или оставят на растерзание в Киеве или во Львове? Ставки довольно высокие.

- А медийная уверенность в победе?

- Наша задача – сломать в головах у украинцев, прежде всего, у тех, кто в зоне СВО, образ возможной победы. И тогда ситуация изменится.

- А образ не начинает уже ломаться?

- Он перестал быть простым. Что уже хороший для нас результат. Это не значит, что завтра они сдадутся. Но началась обратная тенденция. Я это вижу.

- Какие признаки?

- Одно событие сыграло роль – встреча в Москве лидеров России и Китая. Сделать ее «ненужной» не смогут ни на западе, ни на Украине.

- Но Пекин аккуратен на украинском направлении...

- США сами накачали образом Китая, как достойного корпулента, с которым они будут бороться. И вот этот образ становится у нас за спиной. Это по мозгам людям на Украине шарахнуло очень сильно.

ЭТО НЕ ПРОДАЕТСЯ

- В США зазвучали предложения Киеву продать России Донбасс. Действительно, может, так вопрос решить?

- Мы уже Киев покупали – было дело – у поляков. А у нас покупали Аляску. Без войны. Киев же покупали вместе с войной. Так что с точки зрения американцев, предложение, наверное, имеет смысл.

- А с нашей точки зрения?

- И с нашей, и с точки зрения украинских националистов, это бессмысленное предложение. Украинские националисты - доминирующая политической сила на Украине. Это единственная группа, многочисленная, а теперь еще и хорошо вооруженная, которую боится Зеленский. И они не дадут этого сделать, даже если мы на это согласимся, а еще и грохнут за такую попытку самого Зеленского. Но пока я не вижу лучшей альтернативы Зеленскому на Украине, что облегчило бы нам задачу.

- Арестович?

- Это никак не повлияет на противостояние на линии боевого соприкосновения. И вряд ли сегодня Арестович сможет повлиять на ту часть жителей Украины, которая сегодня в боевой зоне и сопротивляется нам.

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЦЕНАРИИ НАСТУПЛЕНИЯ

- Другая важная тема: три сценария украинского контрнаступления. Где проблемные места?

- Мы еще в Донецкой народной республике, которая была меньше, чем сегодняшняя, знали это направление – это Донецк. Противник до сих пор находится на расстоянии 12 километров, в Авдеевке. Да, мы их видим, чтобы наносить по ним удары. И наша авиация работает бомбардировочная. Но если противник зайдет в Донецк, город-миллионник, очень сложно устроенный, то выбивать его оттуда будет сложно. Танкоопасное направление со стороны Донецка было между Горловкой и Ясиноватой через Пантелеймоновку. Но мы это давно знали и к этому готовились. Единственное направление, о котором знаем плохо- на Белгород.

- Но у нас сил и средств там достаточно?

- Полагаю, да. Сомневаться в искусстве наших командиров, в мужестве наших бойцов, не приходится. А опасны все направления. Теоретически. Про опасность удара из Угледара на Волноваху знаем давно. Это не только железнодорожный узел, и там меньше 35 км.

- Это чем угрожает?

- Перерезание железнодорожных путей на Крым, сухопутного коридора, и выход на Мариуполь. На Запорожском направление, где инженерные войска по последнему слову искусства обороны подготовились– да, ждем этого контрнаступления. При том противник, уверен, не знает, где наши резервы. И сколько их.

- Направление главного удара противника будет одно?

- Скорее всего, не одно. И Артемовск (Бахмут) со стороны ВСУ может быть отвлекающим маневром.

- Мы отобьем контрнаступление– а что дальше-то?

- Если верить адекватным специалистам на западе, они воспринимают это контрнаступление как последнюю попытку. Четырехзвездный генерал Милли говорил, что Украина никогда не решит задачи выхода на границы 1991 года. Если контрнаступления будет три – два отвлекающих, а одно основное, и даже если они прорвут нашу первую линию обороны, они завязнут в наших порядках. И начнут попадать в огневые мешки.

- Это не может длиться долго?

- Киеву нужно на самом деле два-три дня наступательных действий. Это будет «пиаровское наступление» Они его отработают по полной программе. Заготовлены все медийные снаряды, все интернет-ресурсы. И адекватные люди знают, что это станет последней попыткой. И она не может быть успешной.

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