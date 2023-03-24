Центром коммьюнити корейской поп-культуры ВКонтакте станет сообщество «Корейский вайб»

ВКонтакте запускает официальное сообщество для поклонников корейской поп-культуры и объявляет о старте конкурса, победители которого на неделю смогут отправиться в Южную Корею. Участникам проекта необходимо показать свои таланты и интересы с помощью поста-визитки: например, можно записать на видео танец или поделиться коллекцией карточек, спеть любимую k-pop песню, написать рассказ или создать клип. В путешествие поедут трое финалистов.

Центром коммьюнити корейской поп-культуры ВКонтакте станет сообщество «Корейский вайб». Там публикуются последние новости из мира k-pop, анонсы концертов, творчество фанатов и другой контент, который познакомит аудиторию с интересными фактами из жизни и культуры современной Кореи. В этом сообществе можно будет следить за конкурсом визиток и узнать имена победителей.

Для участия в конкурсе пост-визитку нужно опубликовать на своей странице с хештегом #СкорееВКорею до 3 апреля включительно. В ней необходимо в творческой форме рассказать, почему именно вы должны отправиться в Корею.

ВКонтакте объединит фанатов k-pop в новом проекте и отвезёт их в тур по Южной Корее

Редакция отберёт 24 лучшие работы и случайным образом поделит их на пары. Каждый день за одну из двух визиток можно будет проголосовать в сообществе «Корейский вайб». Голосование продлится до 13 апреля, а его итоги будут объявлены 14 апреля. В середине мая авторы трёх лучших визиток поедут в семидневный тур по Южной Корее. Они посетят знаковые места из индустрии k-pop и дорам, а также попадут на съёмку музыкального шоу и встретятся с артистами. В поездке финалисты конкурса станут героями коротких роликов в VK Клипах, которые будет снимать Василий Дидляков, продюсер талантов платформы и популярный блогер. Помимо этого, Василий проведёт для победителей мастер-класс о том, как построить сюжет и снять виральный контент.

Ранее ВКонтакте поделилась результатами исследования аудитории поклонников корейской поп-культуры за 2022 год. Благодаря активной поддержке ВКонтакте и регулярным конкурсам общее количество фанатов k-pop в соцсети перешагнуло отметку в 9,1 миллиона, а количество тематических сообществ составило более 1500. Чаще всего на них подписывались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алма-Аты и Сеула.

ВКонтакте доступна лента «Актуальное» с сюжетами о главных трендах — в том числе о корейской поп-культуре. Специально для поклонников k-pop алгоритмы социальной сети круглосуточно собирают все события из жизни корейских музыкантов: новые песни, клипы, чарты, скандалы и мемы.