Россиян приглашают рассказать истории участников стройки Байкало-Амурской магистрали, фото: А. БОЙЦОВ

Россиян, у которых были или есть родственники, участвовавшие в легендарной стройке Байкало-Амурской магистрали, или же непосредственных её участников, приглашают рассказать собственные, уникальные истории, посвящённые этому событию. Для этого был создан специальный интернет-портал «Дневник БАМа».

Документальный проект «Дневник БАМа» призван рассказать об исторической стройке Байкало-Амурской магистрали. На сайте собраны архивные фотографии, видеозаписи с мест строительства, и даже личные истории участников, пополнить которые можете и вы, или ваши родственники!

Для того, чтобы поделиться с проектом рассказом своих близких, либо поведать собственную историю, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и заполнить анкету. Онлайн-летопись будет пополняться постоянно, к ней можно приложить не только письменные рассказы, но и собственные фотографии со стройки, а также видеоматериалы, если таковые у вас сохранились.

Помимо прочего, авторы проекта призывают россиян подписываться на группы БАМ-50 во всех российских социальных сетях - ВКонтакте, Одноклассниках и Telegram, чтобы узнать больше не только о самой стройке, но и о людях, природе, прошлых и настоящих событиях, связанных с магистралью.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как Байкало-Амурская магистраль превратилась из авантюры Леонида Брежнева в Великий Угольный путь России, став одной из основных артерий российской экономики.