Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы театра "Современник"

Поступок Шамиля в "Современнике" не комментируют Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Младшего брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы театра "Современника". Это произошло после того, как Шамиль Хаматов принял участие в благотворительном спектакле в пользу Украины.

Несколько дней назад стало известно о том, что брат Чулпан Хаматовой играет на латвийской сцене. Актер Шамиль Хаматов принимал участие в постановке в Риге. При этом тогда артист числился в труппе театра "Современник". Общественность возмутилась. И вот теперь стало известно, что имя актера убрали с сайта культурного учреждения. Кроме того, его сняли с репертуара.

Директор "Современника" заявил, что брата Чулпан исключили из актерского состава театра. "В настоящее время Шамиль Наильевич Хаматов членом труппы «Московского театра «Современник» не является, трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату не получает", - цитирует Юрия Кравца regnum.ru.

Пока неизвестно, уволен ли актер из-за скандального спектакля в Риге или тому есть иные причины. Поступок Шамиля в "Современнике" не комментируют.

В столице Латвии, как утверждают инсайдеры, Шамиль живет в квартире сестры. По слухам, недвижимость обошлась Чулпан в миллион евро.