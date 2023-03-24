Жену Сергея Жигунова заподозрили в беременности

Сергей Жигунов с женой Викторией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 24 марта прошла церемония вручения Национальной кинематографической премии. Призы за профессиональные достижения уже в десятый, юбилейный раз присуждает Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Одним из гостей вечера стал актер и продюсер Сергей Жигунов. Звезда фильма «Гардемарины» пришел на церемонию вместе с женой, журналисткой Викторией Ворожбит.

Супруги поженились в 2021 году, однако после свадьбы ни разу не появлялись вместе на светских мероприятиях. Нынешний вечер можно смело назвать семейным дебютом пары на публике. Жигунов надел подобающий торжественному случаю черный смокинг с бабочкой. Виктория же вместо вечернего платья решила нарядиться в черные брюки и широкую блузку с принтом в изумрудных тонах. Образ дополнили элегантные бусы и сумочка французского бренда Saint Laurent.

Виктория нарядилась в широкую блузку с принтом в изумрудных тонах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Объемный наряд спутницы актера навел гостей вечера на мысль, что Виктория, вероятно, в положении. Просторная блузка явно маскировала животик, так что неудивительно, что супругу артиста заподозрили в беременности.

Виктория отлично выглядит: весь вечер она не сводила с мужа влюбленных глаз и просто светилась от счастья. Вполне возможно, что в звездной семье ожидается пополнение, тем более, что современные технологии в этой области шагнули далеко вперед, и позволяют женщинам испытать счастье материнства даже в зрелом возрасте.

Объемный наряд спутницы актера навел гостей вечера на мысль, что Виктория, вероятно, в положении. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Виктории и Сергея уже есть дети от предыдущих отношений. 60-летний Жигунов – отец 32-летней Марии. Дочь артиста появилась в его браке с актрисой Верой Новиковой. Кроме того, продюсер воспитывал дочь жены Анастасию. Супруги развелись в октябре 2020 года.

У Виктории есть взрослый сын Александр, ему 24 года. Эффектная брюнетка привлекла внимание Жигунова в 2018 году. Сергей и Виктория познакомились во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Знакомство оказалось чрезвычайно эффективным, и уже в 2019 году Виктория стала директором мероприятия. Жигунов перевез новую любовь в Москву из Владивостока, где она жила с мужем и сыном. Ради «гардемарина» Виктория ушла от супруга. В столице она устроилась на работу в корпорацию «Роснано», где отвечала за связи с прессой.

Виктория весь вечер не сводила с мужа влюбленных глаз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие отмечают, что Виктория очень похожа на бывшую любовь Жигунова - звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк. Кто-то, напротив, считает ее копией бывшей супруги артиста Веры Новиковой. Очевидно, что Жигунов неравнодушен к определенному типажу женщин - темноглазым красавицам-брюнеткам. Виктория достаточно резко пресекает все попытки пользователей соцсетей сравнить ее с бывшими пассиями мужа.

«Вы ошибаетесь. Я так не считаю. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», - написала она как-то в ответ на комментарий одной подписчицы.