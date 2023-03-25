Екатерина Климова сразила гостей кинопремии длинными ногами в дерзком мини

Екатерина Климова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 24 марта прошла церемония вручения Национальной кинематографической премии. Награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения присуждались лучшим отечественным фильмам и сериалам. На церемонии в Центре международной торговли Москвы собралось немало звезд кино и телевидения.

Одной из участниц премии стала актриса Екатерина Климова. Звезда сериалов появилась на красной дорожке в эффектном мини-платье с длинным шлейфом.

Актриса стала одной из участниц премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса в этот вечер выглядела просто сногсшибательно. Вечерний наряд обнажил ее красивые плечи и пикантную татуировку на спине чуть повыше ключицы. Короткая юбка позволила актрисе похвастаться длинными ногами в очаровательных черных босоножках.

В январе актриса отметила 45-летие, но выглядит она как минимум на 10 лет моложе. Недавно Екатерина поделилась своими секретами красоты. Главным залогом хорошего внешнего вида она считает здоровье и оптимизм.

Звезда сериалов появилась на красной дорожке в эффектном мини-платье с длинным шлейфом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«По-моему, никакая улыбка не может испортить лицо мимическими морщинами. А вот постоянное уныние, печаль, злость, зависть очень ярко отражаются на внешности. Что касается собственно ухода за собой - процедур для лица и тела, спортивных занятий, то тут секрет прежде всего в их регулярности. Чем раньше мы начинаем всем этим заниматься, тем лучше», - рассказала Климова.

В январе актриса отметила 45-летие, но выглядит она как минимум на 10 лет моложе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса впервые вышла в свет после слухов о том, что ее экс-супруг, актер Гела Месхи злоупотребляет алкоголем. Об этом журналистам рассказали друзья его бывшей девушки – баскетболистки Анна Соколовой. По словам приятелей спортсменки, Гела слишком любит выпить, а когда превысит дозу спиртного, становится чересчур вспыльчивым. Анна и Гела встречались почти год, но в итоге расстались после крупной ссоры, закончившейся рукоприкладством.

При этом знакомые спортсменки намекнули, что Месхи до сих пор находится под влиянием своей бывшей жены. Похоже, Екатерина разбила ему сердце, и Гела никак не может забыть Климову. Возможно, именно поэтому расстроились его отношения с актрисой Натальей Земцовой, с которой он выходил вместе в свет в прошлом году. И, вероятно, именно из-за не поставленной точки в отношениях с Климовой не сложился его роман с Соколовой.

Вечерний наряд обнажил ее красивые плечи и пикантную татуировку на спине чуть повыше ключицы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив дочь Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.

Недавно Екатерина через суд потребовала от Игоря Петренко выплатить алименты на сыновей. Сначала Игорь соблюдал условия соглашения, потом перестал выплачивать алименты, а осенью его долг составил рекордные 6 миллионов 242 тысячи рублей. В дело вступили судебные приставы, они хотели ограничить Петренко выезд за границу . Возможно, это стало стимулом для актера, и он почти полностью погасил задолженность.

Короткая юбка позволила актрисе похвастаться длинными ногами в очаровательных черных босоножках. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса и сама прекрасно зарабатывает. На гонорары от спектаклей, съемок в кино, телесериалах и рекламе Климова построила большой дом в Подмосковье. Семья вселилась в него во время пандемии коронавируса. Воспитывать детей Екатерине помогает ее мама.