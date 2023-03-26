Телеграммы, переломившие ход войны: «Если завод думает отбрехнуться от страны, то жестоко ошибается»

Мы изучили материалы в архивах и в книге «Сталин. Главные документы», выпущенной Издательским доме «Комсомольская правда»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал журналистам:

- Наш ВПК раскочегарился, большинство предприятий работает в три смены, с колес, вот прямо отдает все в войска... У Советского Союза тоже не сразу и Т-34, и Катюши появились. Я недавно читал телеграммы Сталина оборонно промышленному комплексу. Хочу зачитать их директорам наших заводов.

Сказано — сделано. На ближайшем заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Медведев, действительно, зачитал телеграмму Иосифа Сталина директорам оборонных предприятий:

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней если вы окажетесь нарушителем своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. 17 сентября 41 года.»

- Вот коллеги, хочу чтоб вы меня услышали. Ну и запомнили слова Генералиссимуса, - дабавил Медведев. - Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, сами понимаете, что происходило.

«Комсомолка» решила посмотреть, о чем еще лидер Советского Союза телеграфировал в самые напряженные дни войны. Мы изучили материалы в архивах и в книге «Сталин. Главные документы», выпущенной Издательским доме «Комсомольская правда».

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В ГОРЬКОМ ТАНКИ БЫСТРЫ

20 октября 1941-го, когда гитлеровцы стояли на пороге Москвы, когда трещали фронты, а в столице пытались не допустить паники, Сталин отправляет две телеграммы по ключевым адресам. Обе - в город Горький (ныне - Нижний Новгород).

Первая – директору завода «Красное Сормово» Михалеву и главному инженеру Кузьмину.

Вторая – директору Горьковского автозавода Лоскутову и главному инженеру Лифшицу.

В первой депеше лидер Советского Союза обвиняет предприятия в том, что они «плохо выполняют план по выпуску танков Т-34 и подрывают оборону страны».

Сталин ставит перед сормовцами вопрос ребром:

«Нельзя далее терпеть, чтобы в момент серьезной опасности для страны и столицы крупный завод в тылу срывал поставку крайне необходимых для армии танков. Требую в ближайшие дни обеспечить выпуск не менее трех танков в день, доведя выпуск к концу месяца до 4-5 (вписано карандашом. – Ред.) штук в день.»

И добавляет очевидное в те дни:

«Иначе будем судить вас как преступников, нарушивших свой долг перед родиной.»

Следующая депеша первого лица СССР руководителям Горьковского автозавода весьма схожа по грозному тону и литым формулировкам, но отличается по цифрам:

«Нужды обороны и армии... требуют, чтобы ваш завод резко увеличил выпуск танков Т-60. И в ближайшие 2-3 дня начал выпускать по десять – тринадцать (последнее зачеркнуто) танков в день. А к концу октября по пятнадцать – восемнадцать (последнее зачеркнуто) танков в день.»

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Это послание Сталин завершает не угрозой, но надеждой:

«Надеюсь, что Вы, и все рабочие и инженеры завода честно выполните свой долг перед родиной.»

Поставленные Сталиным в октябре 1941-го задачи выполнили все советские заводы, которые круглосуточно делали бронетехнику. Например, к марту 1945-го «Красное Сормово» выпустило уже 10-тысячный танк, а Челябинский тракторный завод (сталинскую телеграмму руководству которого зачитал Медведев) – 18 тысяч!

ОТ КУЙБЫШЕВА ЖДАЛИ САМОЛЕТЫ

В декабре 1941-го Верховный главнокомандующий жестко телеграфирует уже директорам советских авиазаводов.

Пять дней, как трудно, кроваво разворачивается контрнаступление наших войск под Москвой. И Сталин шлет послание на завод №24 в Куйбышев (ныне Самара) руководящим товарищам Жезлову и Куинджи.

С копией в город Молотов (ныне Пермь) на завод №19.

Лидер СССР сообщает директорам секретную, но крайне важную для них информацию. О том, что «немцы готовят новые бомбардировщики, скорость которых будет достигать 600 км в час». И потому вскоре люфтваффе могут опередить красных асов по скорости. Это – плохо. Но у нас должен быть достойный ответ!

«Настоятельно прошу Вас в срочном порядке доработать все вопросы, связанные с серийным выпуском надежного мотора А-37 со 100-часовым ресурсом, начиная с января 1942 года, - рекомендует Сталин директорам, и прозрачно намекает, - Надеюсь, Вы примете все возможные и сверхвозможные меры для быстрого разрешения этой проблемы. Жду ответа.»

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Две недели спустя туда же, в Куйбышев, но уже на заводы №18 и №1 их руководителям Шенкману и Третьякову из Кремля летят телеграммы более угрожающего содержания.

23 декабря эти директора наверняка бледнеют и краснеют от такого текста за подписью первого лица СССР:

«Вы подвели страну … и Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Они нужны Красной армии как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день. Третьяков дает Миг-3 по одной-две штуки. Это насмешка над страной. Если 18 завод думает отбрехнуться от страны, то жестоко ошибается и понесет за это кару.»

И завершает Сталин свою суровую телеграмму почти приговором:

«Прошу не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов.

Предупреждаю в последний раз!»

В итоге за время войны завод №18 выпустил 26888 штурмовиков Ил-2. Две трети от общего числа этих произведенных в СССР наиболее защищенных самолетов советских ВВС. Они стали самыми массовыми боевыми самолетами во время Второй мировой войны. Эти наши штурмовики немцы называли «черная смерть».

ИЗ СИБИРИ ТРЕБОВАЛИ ДИВИЗИИ

Сталин в осенью 1941-го до последнего пытался не сдать Гитлеру Москву, даже когда готовилась его эвакуация в город Куйбышев, куда уже была отправлена большая часть советского правительства. 18 октября, когда Георгий Жуков, командуя Западным и Резервным фронтами, уже предпринимал крайние меры для обороны столицы, Сталин шлет шифрованную телеграмму в Новосибирск.

Он сообщает секретарю Новосибирского обкома партии Кулагину:

«Сибирский округ, находящийся под вашим наблюдением и контролем, должен дать к концу ноября вполне готовых 12 стрелковых дивизий. Госкомитет обороны просит Вас сообщить, в каком состоянии находятся дивизии… вооружены ли, как идет обучение, какие дивизии, в первую очередь можно считать готовыми для использования хотя бы в тыловых районах фронтов. Просим разбить дивизии на группы по степени их готовности. И каждые три дня давать сводку на имя ГКО о ходе сколачивания каждой группы.»

Полтора месяца спустя во многом благодаря именно сибирским дивизиям, (а также уральским и горьковским танкам, и куйбышевским самолетам) будет решен исход битвы под Москвой…

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