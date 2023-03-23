Медведев зачитал телеграмму Сталина директорам заводов ОПК Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал телеграмму Иосифа Сталина времен Великой Отечественной Войны. Видео с заседания Дмитрий Анатольевич выложил у себя в телеграм-канале.

“Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали” – перечитал слова Сталина в телеграмме от 17 сентября 1941 года Медведев, дополнив, что результаты подобных обращений вождя была “весьма впечатляющими”.

Напомним, о желании “взбодрить” руководителей ОПК России телеграммами Генералиссимуса Сталина Медведев ранее рассказывал сайт KP.RU. О важности рационального использования выделяемых на гособоронзаказ и поддержку ОПК из российского бюджета средств ранее заявлял президент России Владимир Путин в выступлении на коллегии Генпрокуратуры.