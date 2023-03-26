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НовостиВ мире26 марта 2023 8:30

Экс-госсекретарь США Киссинджер ожидает, что вторая холодная война будет опаснее первой

Политик предрекает нарастание напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином
Роман КИЛЬМЯШКИН
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторая холодная война может разгореться в мире между США и Китаем, и она будет опаснее, чем первая. Такое мнение выразил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в беседе с испанской газетой Mundo.

В качестве аргумента американский политик привел тот факт, что Вашингтон и Пекин обладают сопоставимыми экономическими ресурсами. По его оценке, во время первой холодной войны такого баланса сил в экономике не наблюдалось.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил о сохранении менталитета холодной войны, который неизбежно приведет к конфронтации.

Дипломат обратил внимание на то, что Североатлантический альянс является "продуктом холодной войны". Но он не просто не прекратил существование, но и продолжил расширяться, провоцируя тем самым противоречия.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал строить ось, подобную той, что создавали фашистская Германия и милитаристская Япония в годы Второй мировой войны. По словам российского лидера, это отличает союзничество западных стран от того партнерства, что связывает Москву и Пекин.