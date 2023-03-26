Мамины колыбельные защищают ребенка от болезней: Что и как петь

Колыбельные помогают детям бороться со стрессом Фото: Shutterstock

Ученые выяснили, что колыбельные в исполнении мамы помогают младенцам справляться со стрессом и нормализовать сердечный ритм, способствуют насыщению крови (а значит, и мозга) кислородом.

Эксперимент проводили в отделении интенсивной терапии для младенцев. Каждый день мамы в течение 15 минут пели своим малышам традиционные колыбельные песни, а ученые в это время измеряли у детей жизненно важные показатели. Выяснилось, что сеанс маминого пения реально снимал жар, снижал частоту сердечных сокращений в среднем на 12 ударов в минуту (с повышенного сердцебиения до близкого к норме или до нормы) и увеличивал насыщение кислородом крови на 3,9%. Это помогает легче пережить стресс во время лечения, а внутренние органы получают больше питания. 81,3% новорожденных под мамино пение пошли на поправку в течение первых пяти дней после госпитализации.

Более ранние исследования среди недоношенных детей подтверждали как краткосрочный, так и отдаленный эффект от исполнения мамами колыбельных для своих детей, даже если колыбельные звучали в записи. Голос поющей мамы снижал интенсивность боли, успокаивал сердцебиение. Также эта форма терапии помогала последующему грудному вскармливанию и гармоничному развитию ребенка.

ПО СУТИ, ЭТО «ОБЕРЕГ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Исследования в области детского сна и колыбельных подтверждают практический опыт, – говорит консультант по сну Елена Мурадова, член Российского общества сомнологов, основатель Центра детского сна и развития BabySleep, педагог, мама троих детей. - Пение колыбельных для малыша – важная часть взаимодействия как с мамой, так и с миром. Колыбельные есть у всех народов мира. Издавна они играли роль оберега для детей. Общее для всех «сонных песен» — плавная музыка, ритмичность, напевные интонации. Часто это монотонные протяжные мелодии, многократно повторяющиеся по кругу. Если говорить о нормализации сердцебиения у детей: ритм мелодии колыбельных примерно совпадает с ритмом спокойного сердцебиения (68–72 удара в минуту), поэтому колыбельная помогает успокоиться и расслабиться.

Такие песни поются, когда малыш в полудреме. В этом состоянии ребенок расслаблен и сосредоточен на голосе мамы, колыбельная производит гипнотический эффект: дыхание становится глубоким и свободным, снимается напряжение. Сама по себе негромкая плавная мелодия производит успокаивающий эффект. И в первую очередь на маму. Эмоциональная связь между мамой и младенцами очень сильная. Малыш, ощущая мамино спокойствие и расслабленность, засыпает легче и быстрее.

ТАК ЛИ ВАЖЕН ТЕКСТ?

Тексты колыбельных раньше (да и сейчас) часто придумывались «на ходу». Любое ритмичное бормотание мамы на мотив колыбельной приравнивается к успокоительному пению. Помните сцену из «Операции Ы», когда Шурик принес деньги за квартиру?

«– Я вам денежку принес, за квартиру, за январь.

– Вот спасибо, хорошо, положите на комод».

Тексты народных или популярных колыбельных могут быть разными: какие-то успокаивают («спи, моя радость, усни»), какие-то предостерегают («не ложися на краю»). Часто колыбельная объясняет малышу, как устроен мир, какая судьба его ждет, какие приключения и мечты («мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям…»). В колыбельных и радость бытия, и тепло, и любовь, и жизненный опыт, передающийся из поколения в поколение. Молитва перед сном также похожа на пение колыбельных.

Зачастую колыбельные – не просто ритуал, но развивающее занятие. За счет многократных повторений они помогают малышу усвоить новые слова, ритм и построение речи, словосочетания, своей напевностью учат правильно и плавно произносить фразы. Когда вы поете, вы расширяете кругозор ребенка.

- Важно, чтобы колыбельная была, а с какими словами, это вопрос ваших предпочтений, – считает Елена Мурадова. - Ребенок привыкает, что ему на ночь поют колыбельную, это становится частью «ритуала укладывания», помогая расслабиться и настроиться на сон. Иногда нужно время, чтобы понять, что лучше всего помогает расслабиться именно вашему ребенку. Кому-то нравится музыка, кому-то лучше сказка, кому-то важнее массаж. Или просто полежать рядом, обнявшись и нашептывая ласковые слова на ушко. А кому-то нужно это все одновременно.

А ЕСЛИ У МАМЫ НЕТ СЛУХА?

Совершенно не важно, умеете ли вы петь и знаете ли тексты «специальных» колыбельных. Главное, что малыш слышит ваш голос, а это для него самый приятный звук на свете. Вот простые вещи, которые помогут «поймать спокойствие» и передать его ребенку перед сном:

- Даже простое покачивание и ритмичное «бай-бай-бай» помогает успокоить малыша.

- Сопровождайте свое пение-бормотание легким массажем, поглаживанием.

- Используйте уменьшительно-ласкательные слова.

- Не забывайте про новые знания, пойте (или негромко читайте речитативом) о том, что окружает вас и малыша: о животных, о семье, о том, как прошел ваш день и что интересное и хорошее ждет завтра.

- Пойте-говорите негромко и нежно о том, как вы любите своего малыша, оберегаете его, заботитесь о нем и желаете ему всего самого хорошего в жизни.