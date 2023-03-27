Как сложилась судьба семьи Юрия Гагарина: «Если что случится, то прошу тебя, Валюша, не убиваться с горя...»

Юрий Алексеевич с женой и дочерьми Галей и Леной были образцовой советской семьей. Фото: Александр МОКЛЕЦОВ/РИА Новости

На момент гибели жене Юрия Гагарина Валентине не было еще и 33 лет. В этот страшный день ей передали прощальное письмо мужа, написанное еще перед полетом в космос. Вот небольшой фрагмент:

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замуж Валентина Гагарина больше не вышла, всячески избегала внимания журналистов. Всю жизнь прожила в той самой квартире в Звездном городке, которую выдали Юрию Алексеевичу за месяц до гибели. Работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Королеве (по специальности она фельдшер-лаборант). Всю оставшуюся жизнь Валентина Ивановна посвятила сохранению памяти мужа. Ушла из жизни в марте 2020 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старшая дочь космонавта Елена окончила исторический факультет МГУ, а после института устроилась научным сотрудником в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Позже была назначена генеральным директором «Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», где работает до сих пор.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Елены - Екатерина, как и мать, окончила МГУ, долгое время работала в Московском Кремле. А в 2011 году вышла замуж за дипломата Павла Внукова, за которым последовала в Великобританию. Затем пара вернулась на родину - Екатерина снова устроилась на работу в Кремлевский музей. Параллельно занимается организацией международных выставок.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Младшая, Галина, стала экономистом, окончив Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. На данный момент является доктором экономических наук и возглавляет кафедру в своем родном институте. Сына Галины назвали Юрием в честь дедушки. Он окончил факультет журналистики МГУ. В 2017 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 2019-м был назначен на должность директора аэропорта в Хабаровске. Юрий-младший ведет закрытый образ жизни, но известно, что у него есть сын, приходящийся Гагарину уже правнуком.

Мама космонавта Анна Тимофеевна и папа Алексей Иванович. Интересно, от кого Гагарин унаследовал свою улыбку? Фото: "КП" Архив

Из книги «Слово о сыне: Воспоминания» Анны Тимофеевны Гагариной

«Расстались. Сын уезжал в командировку. В очередную, как обычно. Как много-много раз.

Наступил день 27 марта (день рождения Алексея Ивановича, отца космонавта. - Ред.). Поздравила я Алешу, стали мы с Зоей (сестрой Юрия Алексеевича. - Ред.) помаленьку готовиться к гостям: прикидывали, что имеется и чего недостает, что нужно купить, что приготовить.

Поздравительной открытки мы от Юры не ждали - раз сам обещался приехать. Но вот и не звонил... Успокаивала я себя: вроде бы и не должен звонить.

Сердце щемило. Отнесла я эту боль на болезнь...

На следующий день забежала к нам Зоя, удивилась, что отец радиоприемник выключил: он любил по радио послушать «Последние известия». Включила, в дом ворвалась фраза «...при выполнении тренировочного полета на самолете трагически погиб...» - в приемнике затрещало, Зоя стала было настраивать, но передача уже кончилась, зазвучал траурный марш».

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