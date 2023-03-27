Квентин Тарантино: Я до сих пор в мелочах помню фильм «Москва слезам не верит»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну что ж, Квентин Тарантино окончательно вступает в возраст элегантности и солидности. И действительно, он потихоньку уходит из кино: во всяком случае давно объявил, что десятый фильм станет для него последним.

Называется, как было недавно объявлено, «Кинокритик». И речь в нем пойдет соответственно о женщине-кинокритике, причем действие развернется в Лос-Анджелесе конца 70-х годов. Предполагается, что прототипом героини станет Полин Кейл - легендарная эссеистка, написавшая километры рецензий на современные ей фильмы и отличавшаяся чрезвычайной едкостью. Но все это слухи. Правда станет известна ближе к осени, когда должны начаться съемки.

Потерял двух отцов

Его родной папаша, начинающий актер итальянского происхождения Тони Тарантино, сошелся с его матерью, когда той было всего 14 лет (ей хотелось любой ценой сбежать из дома, потому что родители превращали жизнь в кошмар). Он не знал, что она несовершеннолетняя, а когда узнал, сразу бросил, успев сделать ребенка. Потом мать вышла замуж еще раз, за музыканта Кертиса Заступила, и вся семья начала вести веселый рок-н-ролльный образ жизни. Квентина с раннего детства постоянно брали в кино на любые фильмы, пусть даже жестокие или с эротическими сценами. И Квентин был совершенно счастлив с таким отчимом, пока в один ужасный день тот не бросил жену и приемного сына.

Это стало настоящей трагедией для ребенка, замкнувшегося в себе и в мире кино. Именно в фильмах он с тех пор искал фигуру отца и позже признавался, что в его собственных картинах тема отцовства страшно важна - даже в «Бешеных псах», если присмотреться, она есть.

Тарантино с детства страдает дислексией, не может правильно писать слова или ставить знаки препинания. Фото: AP/EAST NEWS

Ну а потом из увлечения кино превратилось в маньячество. Квентин работал в видеопрокате, где фильмы все время крутились на экранах телевизоров, причем сотрудники сами выбирали, что ставить. Кроме того, Тарантино смотрел чудовищное количество картин на большом экране, тратя на билеты все свои деньги. У него феноменальная память - он еще и хранит в ней все подробности сюжета, имена режиссеров и актеров, разные интересные факты о них… Это и позволяет ему активно развлекаться в собственном творчестве со старым кинематографом - от французских военных фильмов до дешевых спагетти-вестернов, от американских сериалов полувековой давности до гонконгских боевиков. Он цитирует их, пародирует их, восхищается ими.

Тарантино знаком и с русским кино. Когда-то он рассказывал кинообозревателю «КП» Стасу Тыркину: «Очень хорошо помню, какой ваш фильм я впервые увидел в кинотеатре, за деньги. Никогда не догадаетесь! «Москва слезам не верит»! Мне было тогда лет 15, и, помню, увидев это название, я подумал: фильм, как и все русское кино, наверное, будет мучительным и тяжелым! Но пошел, посмотрел, и, представьте себе, мне понравилось! Я до сих пор в мелочах помню эту картину. Парня в поезде, его грязные туфли, то, как он заигрывал с девушкой, то как в конце концов изменил ее жизнь!»

Научил Уму Турман танцевать

«Эта женщина заслуживает право на месть». Ума Турман в «Убить Билла». Фото: Кадр из фильма

Уже дебютные «Бешеные псы» стали большим успехом, а «Криминальное чтиво» вообще перевернуло американский кинематограф. Сценарий Тарантино писал в Амстердаме, это была первая его поездка в Европу, и его искренне потрясло, что четвертьфунтовый чизбургер там называют «роял чизбургер.

Сцена танца из фильма "Криминальное чтиво"

Знаменитую сцену танца Траволты и Умы Турман снимали 13 часов. Причем Турман очень боялась - она же не умела толком танцевать. Но, с одной стороны, ее успокоил Траволта, с детства большой специалист по твисту, а с другой - Тарантино, который сам танцевал рядом с актерами за камерой и просил Уму об одном: наслаждаться твистом, не думая, хорошо или плохо у нее получается.

Просто два мужика с пестиками (Джон Траволта и Сэмюэл Джексон в «Криминальном чтиве»). Но кадр стал культовым и растиражирован в поп-культуре миллионы раз. Фото: Кадр из фильма

После «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара» за сценарий, полученных «Чтивом», многим казалось, что Тарантино - гений-однодневка. Не всем пришелся по душе его третий фильм «Джеки Браун». А потом он молчал семь лет. И отнюдь не все верили, что «Убить Билла» окажется бомбой, заставившей зрителей по всему мира открыть рты от восторга.

Изначально это должен был быть один четырехчасовой фильм; только когда съемки были закончены и начался монтаж, продюсер Харви Вайнштейн предложил разделить его на две части. Тарантино в процессе монтажа умудрился поменять жанр второй картины (первая часть - «восточная» и вдохновлена боевиками про кунг-фу, вторая - «западная», Тарантино рассматривает ее как вестерн).

Ну а затем - «Бесславные ублюдки», первую сцену в котором («Я говорю «Браво!» вам и вашим коровам!») Тарантино называет самым любимым, что написал за всю жизнь. «Джанго освобожденный», и еще один «Оскар» за сценарий. «Однажды в Голливуде» и долгожданный «Оскар» Брэду Питту. И «Кинокритика» сейчас все ждут с нетерпением.

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Тарантино и в 60 во многом остается большим ребенком, и верить, что эта картина будет его финальной работой, не стоит. Ну, решил он сделать 10 фильмов и остановиться - а вдруг через три года придумает новый сюжет и не сможет перед ним устоять?

ЕЩЕ ФАКТЫ

Балдеет от женских ступней и пишет с ошибками

Тарантино с детства страдает дислексией, не может правильно писать слова или ставить знаки препинания. Сценарии Квентина нуждаются в тотальной корректорской проверке, потому что его собственную «писанину невозможно читать».

Тарантино презирает скрытую рекламу в фильмах. Он всегда придумывает для своих картин несуществующие в реальности бренды. Персонажи у него из фильма в фильм курят сигареты Red Apples, едят бургеры Big Kahuna, пьют сок G.O. Реальный бренд попал в кадр единственный раз, по недосмотру, на съемках «Убить Билла» - персонажи готовят сэндвич из хлеба Bimbo, популярного в Мексике.

Тарантино - фут-фетишист: у него странная фиксация на женских ступнях. В большинстве фильмов он останавливает на них камеру, явно ими любуясь. В 2010 году на вечеринке в честь Тарантино он пил шампанское из туфельки Christian Louboutine Умы Турман. Она не выдержала, налила шампанское во второй «лубутен» и тоже начала пить.

Леонардо ДиКаприо за роль в фильме «Однажды в Голливуде» выдвигали на «Оскар». Но статуэтка досталась Брэду Питту - за лучшую мужскую роль второго плана. Фото: Кадр из фильма

ЛУЧШИЕ КИНОЛЕНТЫ

«Бешеные псы» (1992)

«Криминальное чтиво» (1994)

«Убить Билла», 2 части (2003 - 2004)

«Доказательство смерти» (2007)

«Бесславные ублюдки» (2009)

«Джанго освобожденный» (2012)

«Омерзительная восьмерка» (2015)

«Однажды в Голливуде» (2019)