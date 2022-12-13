Игорь Баринов: Долгие годы вы существовали отдельно друг от друга

Глава ФАДН России Игорь Баринов на встрече в Луганске.

Находясь в Луганске в рамках работы круглого стола «Механизмы реализации государственной национальной политики в условиях проведения специальной военной операции», руководитель ФАДН России Игорь Баринов сообщил о создании территориальных органов Агентства. На встрече с Президентом нашей страны, - сказал Игорь Баринов, - им поддержано создание территориальных органов Федерального агентства по делам национальностей. Сейчас с коллегами из Правительства мы занимаемся их формированием, и одно из федеральных представительств будет действовать в Крыму и на новых территориях, вошедших в состав Российской Федерации».

Совещание проходило в луганском Доме правительства. Участвовали врио главы ЛНР Леонид Пасечник, а также представители военно-гражданской администрации Запорожской области, общественники из Донецкой Народной Республики, Республики Тыва, Волгограда, Московской и Ростовской областей.

Баринов отметил, что в новых регионах России еще нет четкого механизма реализации национальной политики государства, частью которой они стали: «Не было органов, которые бы отвечали за государственную национальную политику, нет опыта и понимания, как грамотно это выстраивать. Вы существовали долгие годы отдельно друг от друга, и информационное пространство было другое, система образования другая, и все было по-другому. Сейчас эту систему необходимо корректировать». Кроме того, Игорь Баринов отметил, что ФАДН России понадобится поддержка врио главы ЛНР, для того чтобы выстроить «четкую координацию по реализации государственной национальной политики».

Леонид Пасечник сказал: «На сегодняшний день очень важной задачей является консолидация нашего общества, недопущение каких-либо конфликтов на межнациональной, межконфессиональной основе. Это, конечно же, та болевая точка, в которую ни один десяток лет били наши враги - коллективный Запад», - сказал Леонид Пасечник.

В рамках поездки в ЛНР представители ФАДН России и общественных объединений посетили город Северодонецк, куда доставили несколько тонн продовольствия, предметов первой необходимости, одежды и детских товаров.

«Национальность.ru» - проект путешествий не только по географии России, но и по ее культурам и традициям.

По родной стране

Создан блог Национальность.ru

ФАДН России совместно с АНО «Институт развития интернета» и «Росвидео Продакшн» запустили интернет-проект про путешествия. И сразу на пяти информационных площадках - Ютуб, Рутуб, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Одноклассники.

Россия не только самая большая страна, но и одна из самых многонациональных. Здесь проживают представители 193 национальностей, а говорят на 277 языках и диалектах. Казалось бы, тысячи километров от Калининграда (это географический центр Европы) до Чукотки (отсюда чуть меньше 4 км до США), множество климатических зон, часовых поясов, культур и вероисповеданий… Но почему в нас столько общего?!

Именно для поиска общего среди сотен народов и традиций и создан тревел-блог «Национальность.ru». Первый сезон проекта стартовал с 50 видеороликов, в каждом из которых рассказ о традициях и культуре жителей 50 субъектов. Всего же создано 300 уникальных видеороликов, которые посмотрели более 10 миллионов посетителей соцсетей. Это проект про дружбу. Это целый сезон знакомств и приключений в разных уголках нашей необъятной страны.

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