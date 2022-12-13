Москва собрала «государевых людей»

Казачьи общества сейчас есть почти во всех субъектах Российской Федерации.

В Музее Победы прошел семинар-совещание «Российское казачество». Главная тема - налаживание взаимодействия власти с казаками. Конкретнее - реализация государственной политики в отношении казачества и привлечение его к обеспечению обороноспособности страны. Мероприятие организовало Федеральное агентство по делам национальностей.

Семинар получился представительный - делегатов на него прислали 13 федеральных органов власти, 78 региональных, атаманы войсковых казачьих обществ, представители Русской православной церкви и руководители молодежных казачьих организаций.

В адрес участников поступили приветствия от заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и от помощника Президента России, председателя Совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.

Игорь Баринов.

В своем выступлении руководитель ФАДН России Игорь Баринов сказал: «Органы государственной власти всех уровней - федеральные, региональные, муниципальные - должны все-таки уже по-другому, под другим углом зрения относиться к тем обязанностям, которые они выполняют во взаимодействии с российским казачеством. К сожалению, ситуация здесь разная. Какие-то регионы, как всегда у нас, показывают пример, а какие-то не в состоянии выполнять свои повседневные задачи. Это касается не только органов исполнительной власти. Наверное, эти вопросы можно отнести и к отдельным атаманам».

По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей, казачество сейчас участвует во всех важнейших процессах жизни страны. В том же Краснодарском крае они осуществляют правоохранительную деятельность, значительна их роль в политической, социальной, экономической и образовательной сферах.

Также глава ФАДН России подытожил итоги реализации информационной политики и призвал казаков «проявить пассионарность, активно формировать позитивный контент, в противном случае информационный вакуум и дальше будет заполняться негативом».

Николай Долуда.

С докладом выступил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. «Сегодня мы работаем в максимальном режиме реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, - сказал он. - А значит, выполнение задач, поставленных президентом страны в условиях специальной военной операции, требует от атаманов быть сильными управленцами, организаторами и лидерами, а также навести в казачьих обществах жесткую дисциплину и управляемость. Заместителям глав регионов по взаимодействию с казачьими организациями необходимо наладить тесное взаимодействие с войсковыми казачьими обществами по вопросу выполнения Стратегии и плана в отношении российского казачества».

ТАК И СКАЗАЛ

Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир РОМАНОВ:

- Надо делами доказать, что мы государевы люди. Оренбургское войско 450 лет назад создавалось для войны. Это не просто слова - заложено на генном уровне. Мне не нужно было казаков уговаривать идти защищать интересы Родины.

На семинар приехали представители 78 регионов России.

СПРАВКА

Сегодня в России действует более 2,6 тысячи казачьих обществ разных уровней. Их общая численность - почти 170 тысяч человек. Из них 125 тысяч человек взяли на себя обязанности по несению государственной службы.

Более 7 тысяч казаков-добровольцев принимают участие в СВО. 358 из них представлены к государственным наградам.

К СВЕДЕНИЮ

Стратегия государственной политики в отношении российского казачества рассчитана на 2021 - 2030 годы. Она относится к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Основные цели - консолидация российского казачества, сохранение и развитие духовного наследия и культуры, а также привлечение казаков к государственной службе.

Правительством образована межведомственная комиссия по реализации Стратегии, утверждены положения и состав. В состав комиссии вошли представители 15 федеральных органов исполнительной власти, заместители полномочных представителей президента во всех восьми федеральных округах, атаманы войсковых казачьих обществ, представители РПЦ и общественных организаций.