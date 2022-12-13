В Доме народов России каждому найдется уголок

В этом году жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей привезено более 1000 тонн гуманитарной помощи.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» создано в марте 2020 года. Это организация, подведомственная Федеральному агентству по делам национальностей. Основная цель деятельности - создание условий для сохранения, возрождения и развития национальных культур и языков народов России, укрепление гражданского мира, взаимопонимания и согласия между всеми народами страны. Расскажем о нескольких акциях Дома, проведенных в этом году.

Усадьба, в которой сейчас расположен Дом народов России, принадлежала фабрикантам Плавильщиковым. В 1839 году ее купил представитель известной купеческой династии Елисей Саввич Морозов.

Акция «Народы вместе сквозь года»

По поручению ФАДН России Дом народов России вместе с органами государственной власти, национально-культурными автономиями и этнокультурными объединениями реализует гуманитарные миссии в целях оказания помощи и поддержки жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в рамках акции «Народы вместе - сквозь года».

На сегодняшний день реализовано девять выездов. Жителям новых субъектов России доставлено более 1000 тонн гуманитарной помощи - продукты первой необходимости, медикаменты, одежда и обувь, детские товары, амуниция и средства защиты - для силовых подразделений.

В декабрьском выезде в ЛНР к команде акции под руководством главы ФАДН России Игоря Баринова присоединились около 40 лидеров национально-культурных объединений, журналистов и государственных служащих из Московской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Тыва.

Следующий выезд состоится в конце декабря.

Съезд «Вместе в 2023 год»

Съезд завершился межнациональным концертом.

В 2022 году в Москве впервые прошел Съезд федеральных национально-культурных автономий (ФНКА). Мероприятие организовано Домом народов России совместно с ФНКА грузин России и при поддержке ФАДН России.

В Галерее искусств Зураба Церетели собрались представители национально-культурных автономий, представители власти, депутаты Госдумы...

Намечены планы в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики на 2023 год.

Выставка «Про Героев»

Выставка ездит по стране с 2018 года.

В этом году Дом народов России совместно с Национальным культурным центром «Действие» при поддержке ФАДН России возобновили проект «Про Героев». В экспозиции фотографии и биографии Героев России, награжденных посмертно. Тех, кто ценой жизни спас людей, участников войн и вооруженных конфликтов XXI века.

Впервые выставку представили в 2018 году на молодежном образовательном форуме «Машук». С тех пор экспозиция побывала в разных регионах страны. В 2022-м география проекта дополнилась новыми регионами - Астрахань, Киров, Сыктывкар, Москва, Волгоград, Пермь, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Проект «Киберволонтеры «Действие»

Важно, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в уважении к культуре и традициям народов России, получало знания о нашей общей истории, языковом и этнокультурном многообразии. При этом ФАДН России и Дом народов России понимают необходимость адаптировать свои многочисленные проекты под интересы молодого поколения, взаимодействовать с молодежью в той сфере, которую они знают лучше всего - цифровой. Проект «Киберволонтеры «Действие» создан для того, чтобы волонтеры могли помочь в реализации государственной национальной политики с помощью цифровизации.

Молодежь учат освещать проекты на национальную тематику, работать с социальными сетями, взаимодействовать со СМИ. С ребятами работают эксперты, руководители пресс-служб федеральных органов власти, эксперты АНО «Диалог», блогеры, журналисты. Лучшие выпускники будут освещать проекты по национальной тематике в региональных Домах: киберволонтеры возьмут на себя ведение социальных сетей, сайтов, формирование рубрик.

Первую практику киберволонтеры прошли на площадке III Всероссийского форума «Народы России», приняв участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Образовательная программа «Мы Россия. Будущее Донбасса»

Более тысячи школьников из Донбасса посетили в этом году Москву и Петербург.

В этом году ФАДН России совместно с Домом народов России начали интеграцию детей и молодежи новых субъектов Российской Федерации в российское общество. Необходимо погрузить детей в систему образования и воспитания на основе традиционных ценностей и исторической памяти. Этим целям отвечает образовательная программа «Мы Россия. Будущее Донбасса». Участниками стали более тысячи школьников от 11 до 16 лет из населенных пунктов ДНР. Ребята побывали на экскурсиях в Москве и Санкт-Петербурге.