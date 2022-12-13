Если жив язык, жив и народ

Культура каждого народа - часть культуры всей страны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

VI Форум «Языковая политика в Российской Федерации», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, приурочили к началу Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН. Участники из разных регионов страны поделились практиками, способствующими сохранению языкового многообразия.

- Десятилетие - событие масштабное, и все наши усилия будут направлены на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, - отметил начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков. - Сегодня много мероприятий на территории всей страны посвящено сохранению и развитию языков коренных народов. И для нас важно объединить повестку этих мероприятий, сделать максимально глубоким и объемным вклад Российской Федерации в сохранение языкового многообразия.

Форум прошел в Доме народов России. Как отметила его директор Анна Полежаева, Дом народов - интегратор лучших региональных практик в сфере государственной национальной политики, в деятельности которого заложен принцип «все лучшее - в общее».

Сейчас Дом народов создает многофункциональный центр изучения языков России.

- 2023 год - Год изучения русского языка в странах СНГ, - сказала Анна Полежаева. - Это очень важное направление нашей работы, которое отразится в деятельности языкового центра. Это будут образовательные программы для детей, молодежи, взрослых. Дело очень важное, потому что русский язык - объединяющий фактор, он - символ нашего единства.

Без помощи родителей школа не научит

На Форуме обсуждались три ключевые темы. Первая - вовлечение сообщества родителей в процесс сохранения родного языка.

- Сегодня, когда говорят об изучении языков, имеют в виду прежде всего школу, - сказал представитель ФАДН России Тимур Цыбиков. - Но главный мотивирующий фактор - все-таки родители. Если они не говорят с детьми на родном языке, то сколько бы ни преподавали в школе, выучить его практически невозможно. Здесь эксперты расскажут, как вовлечь родителей в образовательный процесс.

Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи Алексей Гусев рассказал о проектах, способствующих вовлечению родителей в сохранение и развитие родных языков. По его словам, все, что касается образования ребенка, должно иметь правильный отклик в семье и поддерживаться ею. В этом году Ассоциация провела несколько конференций и 15 круглых столов, на которых звучали предложения о вовлечении родителей в образовательный процесс. Были также организованы пять всероссийских педагогических и семейных конкурсов, Фестиваль семейных театров на родных языках.

Вторая тема - цифровая письменность и проникновение языков в цифровое пространство.

Как отметил Тимур Цыбиков, в нашей стране очень много «языковых активистов», и Дом народов России может стать для них «точкой входа», показав маршруты и алгоритмы продвижения языков в информационном пространстве.

Активисты разрабатывают мобильные приложения, которые не только помогают изучить язык, а предоставляют возможность свободно и комфортно использовать его в цифровой среде. Например, Николай Апросимов разработал голосовой переводчик с русского на эвенкийский на базе искусственного интеллекта «Айана». По словам председателя Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Светланы Чернышовой, «Айана» набирает популярность среди молодежи и людей старшего поколения.

Большой цифровой проект, в котором участвует Федеральное агентство по делам национальностей, - Всемирный атлас языков ЮНЕСКО.

- В первую очередь мы сконцентрируем усилия на языках, имеющих статус государственных, а также официальных языков местности, где проживают те или иные народы, и языках коренных малочисленных народов. В следующем году в Атлас войдут около 78 языков, на которых говорят на территории России, - прокомментировал Тимур Цыбиков.

Русский язык - объединяющий фактор и символ нашего единства. Фото: Алексей Жданов

Проект «Местоимения» открыл миру великого писателя

Участники Форума обсудили также продвижение чтения и контента на языках народов России. Член президиума Творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей Владислав Отрошенко рассказал о литературном проекте «МестоимениЯ». Его название он объяснил тем, что отличие многонациональности России от многонациональности других стран заключается в том, что в нашей стране каждый народ имеет свое место обитания, свое имя и свое «я».

С апреля вышли восемь первых книг проекта. Книги уникальные. Например, произведения дагестанского писателя Шахвеледа Шахмарданова впервые переведены на русский с табасаранского языка*.

- Повести в сборнике «Под крылом весны» - это уровень мировой литературы, - считает Владислав Отрошенко. - А Шахмарданова практически не знают, что объясняется сложностью и замкнутостью табасаранского языка. Можно сказать, проект открыл писателя мирового уровня. Серия «МестоимениЯ» - не формальный проект. Он призван ввести в мировое культурное пространство наших авторов.

В финальный день Форума объявили победителей Всероссийской общественной премии «Ключевое слово». Премия, которая проводится ФАДН России, вручается за проекты, направленные на содействие сохранению языкового многообразия России.

*Табасаранский язык считается одним из самых сложных в мире. Распространен среди табасаранов, проживающих в Хивском и Табасаранском районах Дагестана. В нем 46 падежей и 46 букв в алфавите.

К сведению

В 2019 году Российская Федерация выступила одним из инициаторов проведения Международного десятилетия языков коренных народов. Эта инициатива получила поддержку со стороны Генеральной Ассамблеи ООН. В итоге ее резолюцией от 18 декабря 2019 года «Права коренных народов» период 2022 - 2032 годов был провозглашен Международным десятилетием языков коренных народов. Координация деятельности по подготовке и проведению Десятилетия в нашей стране была возложена на ФАДН России. В итоге Россия стала первой, создавшей Национальный оргкомитет по проведению, утвердила первый в мире плановый документ на уровне правительства.

Председатель Национального организационного комитета Игорь Баринов представит наш опыт по сохранению и развитию языков на мероприятии по случаю открытия Десятилетия, которое состоится в Париже 13 декабря.