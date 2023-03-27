Счета заблокированы, а платить придётся: блогершу Лерчек засудили на 1 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пришла беда - открывай ворота: к финансовым трудностям, свалившимся на блогершу Лерчек (в миру - Валерия Чекалина), прибавилось еще и проигранное в суде дело. Как выяснил сайт KP.RU, 22 марта Арбитражный суд города Москва вынес решение взыскать с бизнесвумен 1 миллион 75 тысяч рублей.

Иск от рекламного агентства "Перфом Эдженси" к ООО "Би Фит" - компанию, через которую Чекалина продавала свои знаменитые "инфоцыганские" марафоны стройности и личностного роста, рассматривали с декабря прошлого года. Изначально истец требовал выплатить ему за нарушение договорных отношений (возможно, неоплаченную рекламную кампанию?) 3,5 млн рублей. Однако, по решению суда эта сумма уменьшилась в три раза. Теперь у Лерчека есть ровно месяц, чтобы оспорить это решение.

Блогеры Валерия и Артем Чекалины.

В былые годы для компании "Би Фит" (учредитель - Валерия Чекалина, генеральный директор - ее муж Артем Чекалин) такой судебный иск прошел бы незамеченным. По последним данным, годовая выручка фирмы составляет 2,9 млрд (!) рублей, чистая прибыль - 658 миллионов. Однако, с недавних пор счета "Би Фит", также как и остальные активы Чекалиных, заблокированы: супруги-блогеры обвиняются в неуплате налогов со своих марафонов на сумму 311 миллионов рублей и отмывании денег. Вся их недвижимость, автомобили и банковские счета "заморожены" как гарантия возмещения нанесенного государству ущерба. А самим Чекалиным на время расследования запретили пользоваться интернетом, из-за чего некогда суперпопулярные блогеры с аудиторией в десятки миллионов человек пропали из соцсетей и лишились главного способа заработка.

Между тем, бизнес-империя Чекалиных после возбуждения уголовного дела постепенно приходит в упадок. Новые марафоны не продаются, а собственный бренд косметики Лерчека без её постоянных "прогревов" сдувается. Косметику "Летик" многие приобретали не из-за качества продукции, а ради розыгрыша за покупки дорогих призов - айфонов последней модели, иномарок и даже жилья. С пропажей бизнесвумен из соцсетей поток таких желающих заметно убавился, а косметику, так и не принёсшую выигрыша, покупатели теперь массово распродают на "Авито", не желая ей пользоваться.

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