Cудья, вынесшая приговор Виктору Буту: «Он был осужден за преступление, которого не собирался совершать»

Виктор Бут. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Судья Шира Шейндлин, которая выступала в качестве председателя во время судебных процессов в США российского предпринимателя Виктора Бута, заявила, что считает приговор (25 лет лишения свободы) излишне суровым.

По мнению Шейндлин, Бута осудили за преступление, которое он даже не собирался совершать, а его задержание и последующий суд стали следствием секретной операции американских спецслужб.

– Это было подстроено правительством Соединенных Штатов, – заявила экс-судья.

Ранее она уже говорила, что не считала Бута террористом и не подозревала его в желании убивать американских граждан, а приговор в 10 лет тюрьмы сочла бы справедливым.

Виктор Бут был арестован в 2008 году полицией Таиланда, куда он прибыл для переговоров якобы с колумбийскими повстанцами, которые на самом деле оказались сотрудниками американских спецслужб. Во время «переговоров» были сделаны компрометирующие Бута аудиозаписи, которые и послужили главными доказательствами его вины в американском суде.

Весной 2012 года федеральный суд в Нью-Йорке приговорил предпринимателя к 25 годам тюрьмы, а несколько дней назад Виктор Бут вернулся в Россию в результате соглашения между властями США и РФ об обмене заключенными. Ценой свободы российского гражданина стало возвращение на родину американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в Москве на 9 лет лишения свободы после того, как в ее вещах в аэропорту Шереметьево были обнаружены наркотики.