Виктор Бут 10 декабря 2022 года дал первое после возвращения на Родину интервью. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Телеканал Russia Today стал первым российским СМИ, которому Виктор Бут 10 декабря 2022 дал первое после возвращения на Родину интервью.
Он заявил, что поддерживает специальную военную операцию российских войск на Украине и выразил готовность принять в ней участие.
- Если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем. – сказал он, согласившись с тем, что поначалу не понимал, почему эта операция не была начата раньше.
- Да, понятно, не было условий, мы не были готовы. – сказал он.
Рабский труд, информационный вакуум, плохое питание Бут назвал не самыми тяжелыми элементами своего заточения в одной из самых охраняемых американских тюрем. По его признанию, самым тяжелым для него «было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время». Ему разрешалось звонить семье только раз в месяц.
Виктор Бут особо поблагодарил всех тех, кто на протяжении многих лет писал ему письма. Слова поддержки летели в Америку из самых разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
Целых три года Бут провел в одиночке. И нашел в себе силы справиться и с этим.
- Мне как-то попалась интересная книга, в которой был очень интересный постулат, что условия в принципе нейтральны, наше отношение делает их или очень негативными, или позитивными, — рассказал он. – Единственный выход был сказать: ну хорошо, я попаникую, а что из этого изменится? Это не поможет.
Такой подход придал ему сил. Равно как и положительных эмоций прибавляла особая методика – каждое утро Виктор заставлял себя смеяться.
Виктор Бук был арестован и передан США в 2008 году.
Фото: REUTERS
Случившееся с ним он сравнивает с ситуацией, в которую пытается поставить Россию Запад.
- Все, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной. – констатировал Бут, напомнив, что даже ведшая его процесс судья признала, что российский предприниматель – всего лишь предприниматель, не сделавший ничего противозаконного.
За годы, проведенные в американской тюрьме, из общения с другими заключенными россиянин узнал изнанку американской жизни. Так, в школах, армейских столовых и тюрьмах одни и те же блюда подаются в одинаковые дни; школьная, военная и тюремная терминология практически идентичны; гендерное разнообразие поощряется не только в школах, но и в тюрьмах – и там, и там можно без особых проблем поменять пол.
- То, что происходит на Западе, - это просто самоубийство цивилизации, - считает он, предрекая, что если это не будет предотвращено, то вся наша планета «совершит самоубийство».
Рассказал он и о некоторых деталях процедуры своего обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. По словам Бута, все это было неожиданно и засекречено да такой степени, что он не догадывался о скором возвращении на Родину. Покидая тюрьму, Виктор Бут не взял с собой личные вещи, включая самые ценные и самые важные для него – фотографии жены, дочери и мамы. А вот несколько последних номеров «Комсомольской правды» он положил в карман, назвав в интервью «Комсомолку» одной из самых любимых им газет.
На протяжении многих лет «Комсомольская правда», пусть и с большими задержками, доставлялась в американские тюрьмы Виктору Буту, а также вернувшемуся недавно домой летчику Константину Ярошенко.
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