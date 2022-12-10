Виктор Бут 10 декабря 2022 года дал первое после возвращения на Родину интервью. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Телеканал Russia Today стал первым российским СМИ, которому Виктор Бут 10 декабря 2022 дал первое после возвращения на Родину интервью.

Интервью Виктора Бута 10 декабря 2022 года:

Он заявил, что поддерживает специальную военную операцию российских войск на Украине и выразил готовность принять в ней участие.

- Если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем. – сказал он, согласившись с тем, что поначалу не понимал, почему эта операция не была начата раньше.

- Да, понятно, не было условий, мы не были готовы. – сказал он.

Рабский труд, информационный вакуум, плохое питание Бут назвал не самыми тяжелыми элементами своего заточения в одной из самых охраняемых американских тюрем. По его признанию, самым тяжелым для него «было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время». Ему разрешалось звонить семье только раз в месяц.

Виктор Бут особо поблагодарил всех тех, кто на протяжении многих лет писал ему письма. Слова поддержки летели в Америку из самых разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Целых три года Бут провел в одиночке. И нашел в себе силы справиться и с этим.

- Мне как-то попалась интересная книга, в которой был очень интересный постулат, что условия в принципе нейтральны, наше отношение делает их или очень негативными, или позитивными, — рассказал он. – Единственный выход был сказать: ну хорошо, я попаникую, а что из этого изменится? Это не поможет.

Такой подход придал ему сил. Равно как и положительных эмоций прибавляла особая методика – каждое утро Виктор заставлял себя смеяться.

Виктор Бук был арестован и передан США в 2008 году. Фото: REUTERS

Случившееся с ним он сравнивает с ситуацией, в которую пытается поставить Россию Запад.

- Все, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной. – констатировал Бут, напомнив, что даже ведшая его процесс судья признала, что российский предприниматель – всего лишь предприниматель, не сделавший ничего противозаконного.

За годы, проведенные в американской тюрьме, из общения с другими заключенными россиянин узнал изнанку американской жизни. Так, в школах, армейских столовых и тюрьмах одни и те же блюда подаются в одинаковые дни; школьная, военная и тюремная терминология практически идентичны; гендерное разнообразие поощряется не только в школах, но и в тюрьмах – и там, и там можно без особых проблем поменять пол.

- То, что происходит на Западе, - это просто самоубийство цивилизации, - считает он, предрекая, что если это не будет предотвращено, то вся наша планета «совершит самоубийство».

Рассказал он и о некоторых деталях процедуры своего обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. По словам Бута, все это было неожиданно и засекречено да такой степени, что он не догадывался о скором возвращении на Родину. Покидая тюрьму, Виктор Бут не взял с собой личные вещи, включая самые ценные и самые важные для него – фотографии жены, дочери и мамы. А вот несколько последних номеров «Комсомольской правды» он положил в карман, назвав в интервью «Комсомолку» одной из самых любимых им газет.

На протяжении многих лет «Комсомольская правда», пусть и с большими задержками, доставлялась в американские тюрьмы Виктору Буту, а также вернувшемуся недавно домой летчику Константину Ярошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После обмена Бритни Гринер на Виктора Бута: Кто такой Пол Уилан, которого теперь хочет вернуть из российской тюрьмы Америка

США продолжат работать над возвращением Пола Уилана в Америку из российской тюрьмы (подробности)