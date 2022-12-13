В рамках проекта «Профессионалитет» будет создан национальный чемпионат для студентов колледжей

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на заседании Комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Минпросвещения России.

«Принято решение о проведении в Санкт-Петербурге в 2023 году в рамках проекта «Профессионалитет» национального чемпионата «Профессионалы». У нас достаточно серьезные результаты на международном чемпионате WorldSkills, но с учетом сложившейся ситуации мы в нем не участвуем», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России добавил, что в Великом Новгороде параллельно с национальным чемпионатом пройдет чемпионат высоких технологий в сфере среднего профессионального образования.

«Мы видим, насколько среднее профессиональное образование сегодня востребованное направление: колледжи развиваются, и более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи. Сегодня это современные образовательные пространства. По инициативе Президента России реализуется большой проект «Профессионалитет», когда мы переходим от регионального управления колледжем к отраслевому», – добавил Министр.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин напомнил, что проект «Профессионалитет» возник из плотной работы как теоретиков, так и практиков профобразования. По его словам, в связи с развитием технологий у компаний растет потребность в квалифицированных кадрах, и эту задачу решает развитие среднего профессионального образования.

«Комитет РСПП по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профориентации станет важнейшей площадкой в том числе обратной связи по всему спектру вопросов, связанных с профобразованием и профориентацией. Очень важно использовать опыт компаний, лучшие практики подготовки кадров, сотрудничать с корпоративными центрами и университетами. Наша задача также – обеспечить учет формируемых требований работодателя через образовательные и профессиональные стандарты. Необходимо включать в программы практическую часть – обучение на предприятиях-партнерах», – отметил он.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин подчеркнул, что показатели развития федеральной программы «Профессионалитет» в 2022 году полностью достигнуты. Он добавил, что в 2023 году будет увеличено количество отраслей проекта, появятся отрасли, связанные со строительством, электротехникой, горнодобывающей, транспортной, лесной промышленностью, информационными технологиями и другими сферами деятельности. Количество кластеров к 2030 году составит 630.

В 2022 году приняты два закона в сфере среднего профессионального образования. Во-первых, введена возможность налогового вычета для предприятий, готовых финансово поддерживать развитие среднего профессионального образования. Кроме того, колледжи получили возможность создавать учебно-производственные комбинаты. Данная инициатива будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, позволит колледжам получать дополнительный заработок и поможет студентам быстрее погрузиться в профессию.

Как считает председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по среднему профобразованию, профобучению и профориентации Андрей Комаров, необходимо продолжать создавать стимулы для привлечения в колледжи и техникумы высококлассных специалистов.

«Должны работать конкретные стимулы, чтобы высококлассные специалисты переходили в систему среднего профессионального образования. Одним из них может стать социальная ипотека для педагогов и мастеров колледжей и техникумов. Мне представляется целесообразным ввести институт, аналогичный IT-ипотеке, с максимально льготным процентом, 2–5 процентов, для заемщиков с соответствующим возмещением кредитным организациям недополученных доходов за счет средств федерального бюджета», – сказал Комаров на заседании комитета.

На заседании был представлен экспертный доклад «Среднее профессиональное образование в России: шаг в будущее», подготовленный АНО «Национальные приоритеты». Для доклада было проведено интервью с 31 экспертом, среди которых были представители Минпросвещения России, региональных министерств образования, предприятий реального сектора экономики в регионах, а также директора колледжей, вошедших в проект «Профессионалитет» в 2022 году.

«Все эксперты, принимавшие участие в подготовке доклада, отмечают положительные изменения, которые произошли в системе СПО после запуска федерального проекта «Профессионалитет». Он оказался очень востребованным именно в 2022 году, так как позволяет адресно и своевременно готовить кадры под меняющиеся условия. Равноправное партнерство студентов, образовательных организаций, предприятий и органов власти обеспечивает заинтересованность и вовлеченность всех участников, а также высокую скорость принятия и внедрения решений», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.