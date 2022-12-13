Путин поручил продвигать русских исторических и былинных героев

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В начале ноября Владимир Путин встретился с историками и представителями религий. Гости таких мероприятий традиционно делятся с президентом своими идеями и предложениями. Если прозвучало что-то дельное, глава страны потом уже дает конкретные поручения чиновникам заняться этим.

И вот российский лидер подписал новый пакет поручений по истории и религии.

ГЕРОИ ЗА ЦЕННОСТИ

Первое поручение правительству – "популяризовать" традиционные ценности при помощи реальных исторических героев и фольклорных персонажей.

«Включая использование изображений этих героев в изобразительной, печатной, сувенирной продукции и товарах народного потребления», - говорится в документе.

Например, изображения золотой рыбки, деда и алчной бабки могут иллюстрировать сразу несколько традиционных ценностей: приоритет духовного над материальным (не надо было жадничать), созидательный труд (хочешь новое корыто – сделай его, а не жди подачки), крепкая семья (дед от бабки не ушел после всей истории).

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

Правительству, РАН, обществу «Знание» поручено «популяризовать современные научные знания». В первую очередь, историю.

Задание прописано довольно расплывчато. Вероятно, это потому что выступление лектора «Знания» Елены Кряжевой-Карцевой (которая и заговорила о популяризации) тоже было вполне абстрактным.

- Мы прекрасно понимаем, что главная цель – через изучение подвига наших людей, наших святых, полководцев, правителей, деятелей культуры и науки донести до людей информацию, что цели в жизни есть, - сказала на встрече лектор.

МУЗЕИ ДОНБАССА

Правительству и властям новых регионов поручено восстановить или отремонтировать музеи на присоединенных территориях. Причем нужно не просто вернуть экспозициям прежний вид, а сделать из них современные выставки с интерактивными образцами по лучшим мировым традициям.

Первые результаты нужно предъявить к 1 сентября 2023 года.

ИСТОРИЯ КОЛОНИЙ…

«Обеспечить научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте».

А это уже предложение историка Александра Чубарьяна. Он ратует за то, чтобы в школе больше времени тратили на историю Азии и Африки. И в первую очередь, как этим регионам в прошлом досталось от наших нынешних геополитических врагов.

… И РЕЛИГИЙ

Еще Минобрнауки вместе с Российским историческим обществом поручено подумать над курсом для вузов об «истории религии России».

Изначально это инициатива ректора МГИМО Анатолий Торкунова. На встрече он заявил:

- Речь не о том, чтобы ребятам вновь дать факты, а донести до них смыслы. Смыслы тех или иных даже не событий, а исторических явлений, которые определили цивилизационную сущность нашей страны и ее развития, - сказал дипломат.