Красиво подано: вкусные и полезные блюда к новогоднему столу

Новый год не просто стучится в двери, он уже практически на носу! В ходе этого кулинарного поединка мы будем готовить праздничные блюда.

В зимние праздники мы традиционно встречаем гостей и садимся за стол. И хочется прожить Новый год и каникулы так, чтобы потом не было мучительно больно за количество и качество съеденного (а потом и «наеденного» – лишнего веса). Поэтому тема нашего шоу:

«Новогодний стол: не только вкусно, но и полезно».

Мы подобрали самые оригинальные новогодние рецепты. Вкусные и, конечно же, правильные с точки зрения здорового питания.

Готовить их будут известные кулинарные блогеры, а оценивать – авторитетное жюри.

В него войдут:

Екатерина Головкова – информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;

Анита Цой – народная артистка России, певица, композитор, телеведущая;

Елена Смирнова – руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

Александр Журкин – шеф-повар, управляющий рестораном «Пироги, вино и гусь», постоянный ведущий телеканалов «Мир» и «Мир 24».

Трансляция поединка будет проходить в прямом эфире в социальных сетях «Комсомольской правды» и на сайте «КП» в разделе «Время питаться правильно» – вы сможете увидеть все кулинарное шоу от начала до конца.

Начало 14 декабря в 12:00.

Присоединяйтесь – будет весело, полезно и интересно!