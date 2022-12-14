Тот, кто развлекает себя пиротехникой, должен выбрать безопасное место, в котором ничего не может загореться, и проследить, чтобы соблюдались правила техники безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционно Новый год не обходится без петард, салютов, фейерверков и хлопушек. По случаю грядущих праздников Роскачество рассказало "Комсомольской правде", где лучше приобрести качественную пиротехнику и на что обратить внимание при выборе дистрибьютера.

"Обращаем ваше внимание на то, что при покупке пиротехнических изделий важно оценить и продавца, и торговую точку, и само изделие. Если что-то вас смущает, на ваши вопросы не дают ответов, внешний вид "игрушек" вызывает вопросы, лучше выберите другой магазин и купите развлечение, которое при соблюдении всех предосторожностей не приведет к травмам, а принесет вам только радость", - подытожил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Безопасная пиротехника

Пиротехнику можно продавать далеко не везде и только при наличии всех необходимых документов и строгом соблюдении правил безопасности. В основном торговые токи предоставляют безопасные образцы с минимальным количеством пороха.

"К изделиям бытового назначения относятся пиротехнические изделия, предназначенные для применения населением, и эксплуатация которых в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды. Пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III класса", - пояснили в ведомстве.

Для продажи пиротехнических изделий IV и V классов нужна специальная лицензия, розничная торговля пиротехникой бытового назначения осуществляется без лицензии, но с обязательным соблюдением ряда требований.

Как вычислить нарушителя

Роскачества выдвигают единые требования к хранению и распространению пиротехники в период Новогодних праздников и не только. В ведомстве предупредили, что, если продавец нарушает эти требования, есть повод задуматься, насколько он небрежен в соблюдении других требований.

Основные требования:

- исключить попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;

- исключить совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами;

- площадь торгового зала меньше 25 кв. м;

- ограничение по количеству предлагаемой для продажи пиротехники – не более 100 килограммов по массе брутто;

- пиротехника должна быть размещена не ближе, чем 0,5 метра от нагревательных приборов;

- пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих материалов;

- запрещено продавать пиротехнику в помещениях, расположенных в жилых зданиях, вокзалах, метро, переходах и пожароопасных объектах.

Кроме того, продавец обязан следить за тем, чтобы покупатели не могли получить доступ к пиротехническим изделиям. В магазинах с самообслуживанием продажа происходит только в специализированных секциях продавцами-консультантами.

Многие из этих признаков можно определить на глаз и избежать покупок пиротехники в нелегальных точках продаж, тем самым обезопасив себя. Если вы видите нарушения, обращайте на это внимание продавцов или оставляйте жалобы.

Не забывайте, что в магазинах пиротехники, должны быть все необходимые документы. Они могут быть на видном месте или предоставляться по запросу покупателя.

Как выбрать качественный фейерверк и петарды

Когда убедились, что все документы в порядке, обратите внимание на внешний вид пиротехники. Она должна содержать отметки сертификата, на упаковке каждого изделия они есть, быть неповрежденной, сухой и чистой. Также должна быть инструкция по использованию, указан срок годности. Просроченные петарды и салюты могут быть опасны. Если вы видите любые нарушения упаковки или самой пиротехники, лучше не покупать ее.

Где можно запускать салюты и фейерверки

Требования к использованию петард и салютов есть в Постановлении Правительства РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Если коротко, то вот основные "параметры запуска" салютов в Новый год:

- находиться с наветренной стороны;

- нельзя оставлять пиротехнику без присмотра;

- нельзя разводить огонь и курить, где запускаются салюты;

- запрещено использовать пиротехнику в помещениях;

- нельзя запускать фейерверки на выступающих частях фасадов зданий (кровлях, балконах, лоджиях);

- запускать в пригодных погодных условиях;

- соблюдать возрастные ограничения, написанные на упаковке.

Проще говоря, тот, кто развлекает себя пиротехникой, должен выбрать безопасное место, в котором ничего не может загореться, и проследить, чтобы соблюдались правила техники безопасности.

Какой же русский встречает Новый год без размаха?! Спустить в декабре все деньги на подарки, а в январе сосать лапу и занимать у знакомых деньги до получки для многих россиян - обычное дело. Сайт KP.RU рассказал, как избежать лишних трат.