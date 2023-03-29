Изнанка марафонов от блогерши Лерчек: обман участников и вывод денег в Арабские Эмираты

Валерия и Артем Чекалины, стали первой и пока самой крупной рыбой, попавшей в сети правоохранительных органов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогеры Лерчек и Артемчек, они же Валерия и Артем Чекалины, стали первой и пока самой крупной рыбой, попавшей в сети правоохранительных органов. Звезд соцсетей или, как их еще называют, "инфоцыган" (см. СЛОВАРЬ "КП") обвиняют сразу в двух уголовных преступлениях: неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей и отмывании денег на сумму 133 миллиона - на эту сумму супруги незаконно купили доллары.

Но, как выяснилось, блогеры могли недоплатить государству гораздо больше. На днях стала известна новая схема заработка и возможного уклонения от налогов семейства Чекалиных. Сайт KP.RU разобрался в деталях этих финансовых махинаций, во многом объясняющих громадную прибыль блогеров от сомнительных онлайн-продуктов.

ПОХУДЕТЬ КРОВЬЮ И ПОТОМ

Отзывами на онлайн-курсы стройности от Лерчек Интернет буквально кишит. Пока одни хвастаются десятками сброшенных килограммов (к слову, без положительного отзыва невозможно участвовать в розыгрыше призов), другие песочат блогершу за банальные тренировки, меню для богатых и невозможность вернуть деньги в случае споров. Но главная претензия в том, что выбор победителей абсолютно непрозрачен.

Так, фирменная фишка Лерчека - бесконечные лотерею с айфонами, машинами и даже квартирами (!): под этим соусом, когда новенькие тачки с бантом на капоте ежедневно показывают участникам в соцсетях с криками "Забери уже наконец!", торговля идет неиссякаемым потоком. Вот только выбор финалистов превращается в фарс, и вместо реальных фаворитов призы достаются (да и достаются ли вообще?) непонятно, кому.

Одна из несостоявшихся финалисток мириться с этим не пожелала, ведь ради победы в марафоне, где на кону стоял новенький автомобиль Ауди, Ирина Ж. сутками истязала свой организм.

- Я купила марафон за 2700 рублей, изучила все его материалы и поняла, что суть похудения - в дефиците калорий, - рассказала участница на сайте-отзовике, прикрепив массу подтверждающих документов и добавив, что с математикой и логикой у нее всегда был порядок. - Например, если съедать 800 калорий, а организм расходует 1200, то мы получим дефицит в 400 калорий, но появится вялость. А я решила есть 1500 и тратить 2500 калорий: тогда дефицит будет уже 1000, но при этом я останусь энергичной. Я знала, что 1 кг жира - это запас примерно в 7000 калорий. Значит, чтобы за месяц похудеть на 7 кг, из которых 2 кг - вода, а 5 кг - жир, нужно создать дефицит в 35 000 калорий.

Все, кто хоть раз в жизни худел, понимают, что эти сухие цифры на самом деле - смесь голода, пота и невероятной силы воли. К ежедневным упражнениям от Лерчека Ирина (на минуточку - мать четверых детей!) добавила час тренировок на пресс, прогулки на 42 тысячи шагов (это около 32 км) или пятичасовую пробежку по лестнице до 12 этажа и обратно.

Расчеты оказались верны: под конец месяца весы показали заветные 49 кило, а на животе появились рельефные кубики. По итогам зрительского голосования Ира вышла на первое место, но когда Лерчек объявила победителей, многодетной мамы там не оказалось. Ответ организаторов просто убил: вопреки заявленным правилам оказалось, что Лерчек и Артемчек сами выбирают лучшие результаты без оглядки на голосование. А на возражения участницы с ней в одностороннем порядке расторгли договор. Стоимость марафона при этом вернули, чтобы клиентка не смогла пожаловаться в полицию на мошенничество.

САЙТЫ-"ЗЕРКАЛА" И СЧЕТА В ЭМИРАТАХ

На беду горе-марафонщиков похудевшая женщина оказалась сильна не только в математике, но и в знании прав потребителя. Усевшись за написание досудебной претензии с требованием выдать ей Ауди, она вдруг обнаружила, что ей не пришел чек об оплате онлайн-курса. Зашла в мобильный банк и обомлела: денежная транзакция показала, что деньги ушли... в Абу-Даби, то есть Объединенные Арабские Эмираты. Кстати, во время марафона семья Чекалиных и правда находилась в ОАЭ, откуда регулярно выходила в соцсети.

Но об оплате за границу при покупке русскоязычного марафона от граждан РФ покупателей никто не предупреждал, и они даже не знали, куда отправляют денежки (помните ли - раньше российскими картами можно было оплачивать покупки практически по всему миру?). Кстати, тут же выяснилось, что на самом деле сайтов с марафоном и голосованием два, а отличаются они лишь организатором (в одном случае курс продавал Артем Чекалин, в другом - компания из Эмиратов) и парой букв в адресной строке. Главный сайт - арабский, для владельцев карт Visa и Mastercard; вспомогательный - для держателей карт МИР, переводы по которым за рубеж запрещены. И снова вопрос: зачем вводить людей в заблуждение, и как вообще обеспечивается честное голосование, если оно идет одновременно на двух сайтах?

Когда "служба заботы" (так мило на инфоцыганских марафонах обычно называют техподдержку, как правило, малоквалифицированную) устала отбиваться от писем настойчивой клиентки, к спору подключился адвокат Чекалиных Михаил Мушаилов. Кстати, именно он сейчас защищает блогеров в уголовном деле.

- Ваша претензия является немотивированной, неуместной и необоснованной, - заявил в ответном письме защитник. - Одновременно сообщаю, что вы вправе обратиться в суд с соблюдением подсудности Объединенных Арабских Эмиратов. В остальном довожу до вашего сведения, что ваша претензия содержит в себе признаки вымогательства (ст. 163 УК РФ). В случае неизменения стилистики общения с моими доверителями я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Ну и как вам такое? Впрочем, Ирину это не испугало: обманутая участница марафона готовит иск в суд.

НОВАЯ "УГОЛОВКА" НЕ ЗА ГОРАМИ?

Юрист Михаил Алексеев, который давно и профессионально следит за инфобизнесом на своем YouTube-канале и в Телеграме, уверен, что ни в какие Эмираты Ирине ехать не придется. И доводы адвоката она легко оспорит в российском суде.

- Писать в оферте, что судиться можно только по законам той страны, которая продавала продукт, это незаконное условие, которое напрямую нарушает Закон "О защите прав потребителей", - объясняет наш эксперт. - По факту, все услуги оказывались в России, здесь же велась экономическая деятельность. И инфобизнесмены, которые работают с российскими клиентами, обязаны соблюдать законы РФ. В том числе и по проведению стимулирующего мероприятия, то есть розыгрыша призов.

А вот для семейства Чекалиных появление недовольной покупательницы с ее чеками об оплате в Абу-Даби ничего хорошего не сулит.

- Когда мы видим, что люди из России покупали одни и те же марафоны от двух разных продавцов, мы прекрасно принимаем, что речь идет о незаконном дроблении бизнеса, чтобы уйти от налогов, - продолжает Михаил Алексеев. - ФНС, поверьте, это тоже прекрасно понимает. Сейчас, как я и прогнозировал, на Лерчека и Артемчека поднимаются все "папки", все заявления недовольных клиентов. Высока вероятность, что дело идет к следующей статье - ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере". А это уже тяжкая статья, наказание по ней - до 10 лет тюрьмы.

НУ И НУ!

Марафоны - всего лишь ширма для вывода денег в офшоры?

Кроме того, выводя деньги в Эмираты, блогеры-марафонщики грубо нарушили валютное законодательство РФ. Отправка доходов за рубеж это вообще тонкий лед, потому что для борьбы с коррупцией в законе предусмотрена масса требований и ограничений в отношении подобных операций.

- Если я оказываю услуги в России, а деньги принимаю на иностранную компанию, фактически я занимаюсь выводом денег и обманываю российскую налоговую службу. Ведь налоги я при этом не плачу, более того, фискальные органы этих переводов даже не видят. Но это один вариант, довольно простой, - считает юрист Алексеев. - А в теории может быть раскрыта и другая схема, когда к топовым блогерам приходят важные дяди с сумками черной криминальной налички (откаты, "дань" с рынков и т.д.), которую надо вывести в офшоры. Через границу огромные суммы не повезешь. Банковские переводы тоже невозможны. Поэтому нелегальные деньги через такие марафоны можно "обелить" и вывести за рубеж. Платишь блогеру кэш - а он тебе через какое-то время отдает компанию в ОАЭ с очень даже легальными доходами на ту же сумму. Вот и всё. А инфобизнес в этом случае - всего лишь прикрытие...

Стоить такие услуги, по оценке юриста, могут недешево: как минимум, 10-20%. То есть с каждого 1 млрд рублей, выведенного за рубеж, инфопредприниматели могут получить 100-200 млн рублей гонорара. Неплохой и вполне непыльный гешефт...

СЛОВАРЬ "КП"

Инфоцыгане - так в Сети называют блогеров, которые продают подписчикам свои авторские курсы похудения, раскрытия женственности, правильного загадывания желаний, достижения успеха, финансовой стабильности и т.д. При чем тут цыгане? Дело в том, что такие "продавцы успеха" всегда используют недобросовестные способы стимулирования продаж: обещают золотые горы, манипулируют, угрожают, уговаривают, обманывают про эффективность своих методов и тп.

Марафоны - так называют продукт, которым торгуют инфоцыгане. Как правило, это онлайн-обучение, которое представляет собой запись голосовых сообщений от автора, рассылаемых покупателям в мессенджерах, или заранее записанную серию видеолекций/набор текстовых материалов по какой-то тематике. Длится такой курс от нескольких недель до нескольких месяцев. Вместо знаменитого блогера с учениками контактируют помощники-администраторы. Общая черта инфоцыганских марафонов - использование общедоступных знаний, которые каждый при желании может найти бесплатно, отсутствие в них примера из личного опыта и повторение одних и тех же тезисов (в отличие от качественного онлайн-обучения). Если речь идет о профессиональных знаниях, например, монтаже видеороликов или обучении продвижению бизнеса, инфоцыгане, как правило, "льют воду" вместо того, чтобы пригласить дорогостоящих экспертов на свой курс.

Успешный запуск - марафон, который принес более 100 млн рублей дохода. Впрочем, у большинства инфоцыган выручка исчисляется в миллиардах, так как стоимость марафонов доходит и до 1 млн рублей (как правило, в эту сумму входит личная встреча с блогером и его советы), а аудитория звезд соцсетей, как правило, 5 - 20 млн человек. И большой процент подписчиков покупает эти марафоны, доверяя своим любимым блогерам.