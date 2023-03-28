В России насчитывается 851 754 больных с диагнозом ВИЧ: Что их ждет дальше и могут ли они излечиться

Из 89 регионов России ВИЧ проник в 84. Фото: Shutterstock

Из 89 регионов России ВИЧ проник в 84. Девять регионов страны имеют начальную стадию распространения ВИЧ, 48 – концентрированную, 27 – генерализованную, то есть ВИЧ-статус определен у 1% беременных. А в Иркутской области совсем печально - 2,6% беременных с ВИЧ. Об этом заявил руководитель Специализированной научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Как классифицируются стадии эпидемии?

1. Первая стадия эпидемии ВИЧ – начальная - означает, что в регионе страны отмечаются единичные случаи заражения.

2. Вторая – концентрированная – фиксируется, когда заражено более 5% отдельных категорий населения. Относительно ВИЧ-инфекции это могут быть гомосексуальные мужчины, люди, употребляющие запрещенные наркотические вещества, заключенные.

3. Третья стадия распространения эпидемии – генерализованная – говорит о том, что в регионе ВИЧ-инфекцией заражены более 1% беременных.

По сообщению Минздрава РФ, у нас в стране один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны, что позволяет выявлять случаи заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Суммарно, относительно всего населения страны, заболеваемость ВИЧ-инфекцией с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%.

По итогам 2021 года 851 754 человека в России живут с ВИЧ и это около 0,58 % населения.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВИЧ СМЕРТЕЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

В медицинском журнале the Lancet опубликовано новое исследование, которое показывает, что люди с ВИЧ, получающие антиретровирусную терапию минимум один год, живут в среднем столько же, сколько и их сверстники без ВИЧ. Например, у 40-летних с ВИЧ ожидаемая продолжительность жизни при непрерывном приеме лекарств составляет 37—42 года. Исследование подчеркивает важность ранней диагностики и постоянного лечения людей с ВИЧ.

МОЖНО ЛИ ОТ ВИЧ ВЫЛЕЧИТЬСЯ?

История медицины насчитывает несколько случаев условного излечения от ВИЧ. Но это нетривиальные случаи и повторить то, что было проделано с пациентами, очень сложно и рискованно. Так в конце февраля в журнале Nature появилась информация о том, что третьему в мире пациенту удалось вылечиться от ВИЧ. 53-летний человек из Дюссельдорфа с острой формой лейкоза излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга. Точнее сказать, у него наступила стойкая ремиссия заболевания, вирус к нему пока не вернулся. Схожая история и у первых двух вылечившихся – берлинского и лондонского пациентов.

В марте появилась статья в журнале the Cell, которая подтверждает ремиссию ВИЧ у женщины их Нью-Йорка, которую вылечили при помощи стволовых клеток, выделенных из пуповинной крови. У американской пациентки через 4 года после постановки диагноза ВИЧ был диагностирован острый миелоидный лейкоз. Исходя из истории пациента, врачи могли пойти на рискованный способ терапии.

Шансы на успех подобного рода лечения невелики. Должно совпасть очень много условий. Лечение рискованное и применять его можно, когда у самого пациента развивается тяжелое онкологическое заболевание.

- Проблема излечения от ВИЧ-инфекции заключается в том, что, помимо того, что поражается собственная иммунная система, одновременно идет глубокая встройка вируса в геном человека. Убрать эту проблему потом практически невозможно. А вот сдерживает процесс удается хорошо. Здесь работает антиретровирусная терапия, которая очень эффективна, — говорит иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

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