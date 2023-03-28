Новая гигантская дыра на Солнце развернула свое «дуло» прямо к Земле: ждем новую магнитную бурю

Новая дыра на поверхности Солнца.

Огромная корональная дыра на поверхности Солнца, ставшая причиной сильнейшей за последние 6 лет магнитной бури, скрылась за краем. «Ураганный» солнечный ветер, который сквозил из дыры и обдувал Землю, корежа ее магнитное поле несколько дней подряд - с 23 по 26 марта 2023 года – теперь, если и дует, то мимо.

Но, похоже, что нас ждет новый сильный порыв – из новой дыры. Едва образовавшись, она развернулась прямо к Земле – нацелила свое огромное «дуло», в котором бы легко уместились 20 планет размером с нашу. Расположилась точно на экваторе Солнца. Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра, который ворвется в земную атмосферу со скоростью почти в 3 миллиона километров в час.

Британские гелиофизики из Университетского колледжа Лондона (University College London) и Университета Ридинга (University of Reading), наблюдающие за дырой, опасаются, что к утру 1 апреля 2023 года люди все-таки почувствуют бурю. Скорее всего, снова увидят Северное сияние в средних широтах.

Дыра, спровоцировавшая магнитную бурю 23-26 марта 2023 года.

Но возможно, что пронесет, и солнечный ветер не усилится сверх меры. Кстати, весьма благостный прогноз пока выдают российские специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева, которые следят за космической погодой и загодя предупреждают о надвигающихся бурях. У них на конец недели всё спокойно – в смысле магнитосферы.

Пока не бьют тревогу и на авторитетном сайте Spaceweather.com.

Вот только Солнце гораздо на сюрпризы. Например, как признают ученые, катаклизм, начавшийся 23 марта, стал для всех неожиданностью.